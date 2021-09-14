الجمارك الكويتية تطلق خدمة الإفصاح عن الأموال إلكترونياً

أعلنت الإدارة العامة للجمارك فى الكويت اليوم "الثلاثاء"، عن تدشين خدمة الإفصاح عن الأموال إلكترونيا لإنهاء الإجراءات بكل سهولة وبأسرع وقت تعزيزا نحو التحول الرقمي الحكومي ومنظومة بيئة الأعمال للتجارة عبر الحدود.

وقالت الجمارك الكويتية في بيان لها إن إطلاق هذه الخدمة يأتي تلبية لاحتياجات المسافرين ممن تكون بحوزتهم أموال يتعين الإفصاح عنها للسلطات الجمركية وهذه الخدمة متاحة لجميع المسافرين لتسجيل بيانات النموذج إلكترونيا وما يتضمنه من بيانات وتفاصيل الأموال.

وأضافت أنه لدى إتمام التسجيل والإقرار بصحة البيانات يتم إصدار الرقم المرجعي لتبدأ عمليات التحليل والرقابة بشكل مسبق إضافة إلى وجود فريق مكتب التحريات المالية لتسهيل إجراءات السفر على المستفيدين بمنافذ الوصول والمغادرة.

وذكرت أن الخدمة تأتي تنفيذا للمبادرات التي أطلقها سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء للتوسع في تقديم الخدمات وتسهيلها عبر المنافذ الجمركية برا وبحرا وجوا وتوسيع برامج الميكنة لكل من الشركات والأفراد لتعزز إنهاء الإجراءات بكل سهولة ويسر.

وبينت أن الخدمة تأتي في إطار تعزيز التحول الرقمي الحكومي ومنظومة بيئة الأعمال للتجارة عبر الحدود مؤكدة سعيها لتوظيف منصتها الرقمية في كل عملياتها الجمركية للبضائع والمسافرين ووفقا للقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.