أهدر مليون جنية .. ضبط مسئول بوحدة محلية بالدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( أحد مسئولي الوحدات المحلية بمحافظة الدقهلية).. بعدم تحصيل تكاليف إزالة مخالفات المباني والتعديات على الأراضى الزراعية بالبناء ، الأمر الذى ترتب عليه الإضرار بالمال العام بلغت قيمته أكثر من مليون جنيهاً .. وقد تأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه و بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.