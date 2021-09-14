عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أهدر مليون جنية .. ضبط مسئول بوحدة محلية بالدقهلية

أرشيفية
أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى.

 

أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( أحد مسئولي الوحدات المحلية بمحافظة الدقهلية).. بعدم تحصيل تكاليف إزالة مخالفات المباني والتعديات على الأراضى الزراعية بالبناء ، الأمر الذى ترتب عليه الإضرار بالمال العام بلغت قيمته أكثر من مليون جنيهاً .. وقد تأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية.

السائق ليس هو القاتل.. مفاجأة في مقتل مواطن بحادث الغردقة

صديقه قتله بدم بارد.. الأمن العام يكشف لغز اختفاء مدرس بالدقهلية

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه و بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

لمكافحة الجريمة وزارة الداخلية جرائم الأموال العامة جرائم الرشوة

موضوعات متعلقة

السائق ليس هو القاتل.. مفاجأة في مقتل مواطن بحادث الغردقة

صديقه قتله بدم بارد.. الأمن العام يكشف لغز اختفاء مدرس بالدقهلية

ترشيحاتنا

طالبان تقطع الشك باليقين حول عمل المرأة.. تصريحات مثيرة لوحيد الله الهاشمي

اعترف قدام النيابة.. حبس المتهم بقتل صديقه المهندس بالمنصورة

الرئيس السيسي يشهد جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية 2021

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

أيتن عامر مدافعة عن مصطفى شعبان : كفاية حملات معروف إيه سببها

لـ أصحاب العقارات.. اِعرف الجهة المسئولة عن تقدير التعويض حال نزع الملكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العثور على جثة مدرب كرة القدم بنادي الصيد غارقا في مياه ترعة بسمنود

الرجل الخائن .. ألقى جثة صديقه المهندس في نيل المنصورة وهرب |صورة

على طريقة البدري .. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

مات في حضن أمه.. القصة الكاملة لمقتل "شهيد الشهامة" على يد سائق بالمنوفية.. فيديو

مش قدها .. شريف مدكور يكشف سبب عدم زواجه

طلب الرحيل.. شوبير يكشف آخر تطورات انتقال عبد الله السعيد لـ الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

السيسي يتبادل التحية والحديث مع المواطنين في الرويسات بشرم الشيخ ..صور

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

فيديو

فيديو جراف.. صديق السوء.. القصة الكاملة لمقتل مهندس الدقهلية

فيديو جراف| لسه عايش.. تعرف على حقيقة وفاة اليوتيوبر بريزه

بلقيس فتحى تطرح أغنية جديدة غدا .. فيديو

فيديوجراف.. حالة مؤمن زكريا .. تفاصيل عن مرضه يكشفها متخصص

المزيد

ساحة رأي

أميرة يونس تكتب: الإسلام كرم الإنسان

محمود أبو حبيب يكتب: «يا ليته سكت مرتين»

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الحاضر والمستقبل

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ