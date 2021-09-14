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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجدة الرومى تجرى بروفة قبل حفلها بـ جرش الغنائى .. شاهد

صدى البلد

تدوال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورة للفنانة ماجدة الرومى خلال إجرائها بروفة على حفلها الغنائى بمهرجان جرش المقام بدولة الأردن  .

ومن المقرر أن يبدأ مهرجان جرش الغنائى فى دورته الـ 35  يوم 22 سبتمبر الجارى، و تستمر فعاليات المهرجان حتى 2 أكتوبر المقبل ، على أن تبدا ماجدة الرومى بإحياء أولى حفلاته .

 

وكانت قد نعت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومى ، السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي رحلت عن عالمنا صباح يوم الجمعة عن عمر يناهز الـ88 عاما.

23 سبتمبر.. نجوى كرم تحيي ثانى حفلات مهرجان جرش الأردنى

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وكتبت ماجدة الرومى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ": "رحلت اليوم سيّدةٌ مميّزة ولكنّها بَقيت مُكرّمة في أرض ٍمُكرّمة.

 

ومن المقرر تحيى الفنانة نجوى كرم ، حفلا غنائيا جديدا ضمن حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون ، فى دورته الـ 35، بدولة الأردن، والتي تنطلق فعالياته من 22 سبتمبر الى 2 من شهر أكتوبر المقبل.  

 

ويقام حفل نجوى كرم ، فى ثانى ليالى المهرجان وتحديدًا يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر، ويشاركها فى الحفل الفنان الأردنى زين عوض.

 

ماجدة الرومي الفنانة نجوى كرم حفلا غنائيا محمد انور السادات مهرجان الفنانة اللبنانية

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