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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بحجم تعاملات 2 مليون جنيه .. ضبط شخص اشترك مع آخر في تجميع مدخرات العاملين بالخارج

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع فى تحويل الأموال والإتجار بالنقد الأجنبى.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية" والثانى مقيم بدائرة مركز شرطة الكوثر بمحافظة سوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التى يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم بإستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه المقيم بمحافظة سوهاج .. و بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الآخر "المتواجد حالياً خارج البلاد".

وتبين أن حجم تعاملاتها خلال عام طبقاً للفحص المستندى ( 2 مليون جنيه مصرى) .

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

الأجهزة الامنية تحويل الأموال والإتجار بالنقد الأجنبى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة سوهاج وزارة الداخلية

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