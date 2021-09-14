في الغربية.. إحالة معلمين للتحقيق بسبب الانصراف بدون إذن

قرر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم تحويل ٧ من المعلمين بسبب الانصراف بدون إذن، و٣ أخرين حضور وانصراف، ومتابعي المدرسة الأسبوع الماضي للتقصير في العمل، وذلك بمدرسة فريدة هانم السيسي للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة بسيون التعليمية، بالإضافة إلى إحالة المدرسة للتحقيق بسبب سلبيات وتجاوزات أخرى، وعدم جاهزية المدرسة.



وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وأثناء تفقد جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد.



كما وجه وكيل التعليم في توجيهاته بإعطاء مهلة للمدير بإزالة السلبيات وتجهيز المدرسة فى خلال ٢٤ ساعة.

كما وجه وكيل الوزارة، فرق المتابعة إلى ضرورة تحقيق الانضباط داخل المدارس، بالإضافة إلى متابعة جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد، جنبا إلى جنب.

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