رانيا هديا: مصر وضعت قضية الإسكان في مقدمة أجندتها التنموية

قالت رانيا هديا، مدير برنامج مصر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن مصر وضعت قضية الإسكان والتنمية الحضارية في مقدمة أجندتها التنموية، وقد تصدرت هذه القضية المهمة الأجندات المختلفة ومنها الأجندة الحضارية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف 11.

وأضافت “هديا”، خلال كلمتها المذاعة اليوم، أنه بالرغم من الزيادة السكانية، رأينا مجهود الدولة بالبرامج الوطنية المختلفة وتأكيده بالدستور، وبالتعاون مع الأمم المتحدة عام 2016 تم إصدار ملف الإسكان لتكون أول خطوة لرصد وتحليل هذا القطاع، وبناءً عليه عام 2020 تم إطلاق استراتيجية لتكون مصر أول دولة عربية على مستوى العالم التي تطلق استراتيجية وطنية للسكان معتمدة على المواثيق والمعاهدات الدولية.

