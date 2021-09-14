مكياج جذاب مي سليم تخطف الأنظار بإطلالة مبهرة.. شاهد

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت مي سليم في الصورة بإطلالة أنيقة ووضعت مكياجا جذابا وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.



ومن ناحية، أخرى تشارك مي سليم في فيلم "200 جنيه"، ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية بمشاركة العديد من الفنانين على رأسهم: إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، ليلى علوي، نيللي كريم، خالد الصاوي، عمرو عبد الجليل، آسر ياسين، وطارق عبد العزيز، ومن إخراج محمد أمين.



وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى.