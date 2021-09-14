عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إسلام يتحدى البطالة بمشروع "فريسكا".. ويغير الفولية والسمسمية إلى كاجو وفسدق

صدى البلد

في شوارع وسط البلد، يقف إسلام أحمد بمشروعه الصغير لبيع الفريسكا بنكهات مختلفة ويغير قعده الفولية والسمسمية الي كاجو وفسدق، حتى يتحدى البطالة بهذا المشروع الصغير. 

 

وتحدث إسلام محمد إلى عدسة "صدي البلد"، عن مشروعه وسبب التخصص في الفريسكا وبيعها بأشكال ونكهات جديدة.

 

قال "إسلام أحمد" إنه كان يدرس في الأزهر و عند وفاة والده قام بسحب أوراقه من الازهر لعدم توافر المال و كان يعول أسرة كاملة مكونة من والدته وأخواته، ثم ذهب للدراسة في معهد فني "تبريد وتكيف" ليحصل على شهادة.

 

ولفت "إسلام" أنه قام بالعمل في مطاعم كثيرة وكان يتخصص في عمل الحلويات لأنه متقن عملها و في نفس الوقت كان يبيع "الفريسكا".

 

وأضاف "اسلام" أنه متقن جدا في عمل الحلويات مثل "البقلاوة و الكنافة و الفريسكا" قام بصناعه "الفريسكا" بنفسه و و بيعها في شوارع "وسط البلد".

 

وأكد أنه نال إعجاب الكثير من الزبائن وبدأ في عمل طلبات خاصة لهم، ثم قام بتطوير الفكرة و قام بصناعة "الفريسكا" بنكهات جديده مثل "الشوكولاتة الغامقة و الشوكولاتة البيضاء" و تغير المعتاد على الناس من القولية و السمسمية الي "الكاجو و الفسدق" و نالت إعجاب الزبائن بشكل عام.

 

و اختتم "إسلام" أنه يتمنى أن يكون له كشك ليكبر مشروعه وصناعة الكثير من الحلوى به وليقوم بمساعدة والدته و اخواته.

 

شوارع وسط البلد وسط البلد الفريسكا نكهات مختلفه الفولية السمسمية كاجو فسدق

ترشيحاتنا

غدا أخر يوم.. تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة غاز سبتمبر

سوق المستعمل..سعر بيجو 407 موديل 2008

كيف حمت الدولة الشهود والمبلغين من الخطر.. القانون يجيب

التشكيل الكامل للجهاز الفنى في بيراميدز بقيادة إيهاب جلال

سراديب ودهاليز وأبواب وهمية.. صدى البلد في مغامرة داخل مقبرة زوسر..فيديو وصور

أفشة عن جائزة أفضل لاعب: العب بإخلاص ومتهتمش بالجوائز ربنا يكافئك بالاثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صورته مع موسيماني.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ شيكابالا.. تفاصيل

دولة عربية تبدأ خفض رواتب بعض العاملين بنسب تصل لـ50%

السيسي : سنرتقي بحياة 58 مليون مصري خلال 3 سنوات

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

ملوش مزاج يلعب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل نجم الأهلي

الصحة تحذر من الإصابة بفيروس الهربس الفموي

الرجل الخائن .. ألقى جثة صديقه المهندس في نيل المنصورة وهرب |صورة

مش قدها .. شريف مدكور يكشف سبب عدم زواجه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

السيسي يتبادل التحية والحديث مع المواطنين في الرويسات بشرم الشيخ ..صور

فيديو

فيديو جراف.. مش كورونا .. زوجة أمير طعيمة توضح تفاصل حالته الصحية

الرابع .. 5 معلومات عن فائق حسن زوج أصالة الجديد

فيديو جراف.. صديق السوء.. القصة الكاملة لمقتل مهندس الدقهلية

فيديو جراف| لسه عايش.. تعرف على حقيقة وفاة اليوتيوبر بريزه

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: جدلية العلاقة ما بين الوطنية والأمن الإنساني

ضياء العطيفى يكتب: الأغنية الملغومة تبحث عن تشريع عقابي

د. علاء الشال يكتب: جبر الخواطر عبادة منسية

المستشار محمد البياع يكتب: الضرائب والجمارك وودعا للسلع المضروبة

أميرة يونس تكتب: الإسلام كرم الإنسان

محمود أبو حبيب يكتب: «يا ليته سكت مرتين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ