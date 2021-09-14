سراديب ودهاليز وأبواب وهمية.. صدى البلد في مغامرة داخل مقبرة زوسر..فيديو وصور

رحلة بين دروب المقبرة الجنوبية للملك زوسر بسقارة ، هي ذلك حلم يرواد ويداعب خيال ملايين السائحين حول العالم ، رحلة كتبت وحفرت عبر الآلاف السنين ، على عمق 30 متر تحت الآرض ، لتخلد أعظم ملوك الفراعنة ، بشموخه وعظمته و هيبته بين نظرائه من الملوك داخل منطقة آثار سقارة.



تلقينا دعوة من وزارة السياحة والآثار ، لمشاهدة الجهد و الإنجاز الذى تم على مدار 15 عاما ليري مشروع المقبرة الجنوبية للملك زوسر بسقارة النور ، ويسمح للسائحين بالعودة لزيارته مرة أخري ، احتفالا بما صنعة المرممون و الأثريون ، ليعود إلى رونقه .



توجهنا اليوم الثلاثاء إلى منطقة آثار سقارة ، قاصدين المقبرة الجنوبية للملك زوسر ، لنعبر المنطقة الثرية بالتاريخ والآرض التي لاتنضب كنوزها التاريخية و الأثرية ، لنرصد ما تم من تفاصيل وإنجاز ، ونلمس عبقرية المصريين القدماء واللمسات الجمالية التي صنعت لتعيش معنا إلى اليوم .

اصطحبتنا أقدامنا عقب دخولنا المنطقة الأثرية إلى بوابة أثرية عقب عبورها نرى هرم زوسر المدرج شامخا ، مستقبلا لزائرية بهيبة وشموخ تاريخ الفراعنة ، لنعبر منه إلى مقصدنا مقبرة الملك زوسر في مواجهتة تماما ، لنلتقط انفاسنا بعد رحلة من المشي على الرمال ونستكشف عظمة هذا الجمال .



حينما تنظر الى المقبرة الواقعة على عمق 30 مترا تحت الأرض ، والمدرجة بسلالم تصل إلى مقر المقبرة ، ستشهد ان عظمة ملوك الفراعنة لايوجد لها مثيل في التاريخ العالمي ، وستؤثرك هيبة المكان من روعة التصاميم .



أثناء رحلة النزول على درجات سلالم المقبرة ، التي صممت بشكل هندسي يناسب الموقع وفقا لأعلى معايير الأمان ، ستجد مقبرة الملك زوسر الضخمة ، التي تتكون من جزأين الأول علوى مبنى كالمصطبة ومشيد من الحجر الجيرى وبه إفريز مزين بحيات الكوبرا.

و الجزء السفلى منحوت فى الصخر على عمق يصل إلى حوالى 30 مترًا ويمكن الوصول إليه بسلم حجرى يؤدى إلى باب منحوت فى الصخر ، فكيف صنعت هذه المعجزة منذ الآلاف السنين .

سراديب ودهاليز



وبتجولنا بالمقبرة وجدنا سراديب ودهاليز وممرات عديدة مطعمة بالرسوم و الكلمات الفرعونية ، رسمت عليها أبواب وهمية تحمل صورة الملك وألقابه، وزينت الجدران بقطع من الفيانس الأزرق.

وخلال مغامرتنا وجدنا بئر في نهايته غرفة دفن بها تابوت ضخم من الجرانيت الوردى تماثل غرفة الدفن فى الهرم المدرج ، وبالنظر لأعلي ستري العمق السحيق الذى وضعت فيه المقبرة .



وبعد انتهاء جولتنا صعدنا السلم في رحلة العودة للسطح مرة أخري ، لنؤكد أن المصري القديم أعظم ماخلق على وجه الأرض من تصميم و تنفيذ بناء هندسي .

صدى البلد تخوض مغامرة بعمق 30 متر داخل مقبرة زوسر بسقارة

صدى البلد تخوض مغامرة بعمق 30 متر داخل مقبرة زوسر بسقارة

صدى البلد تخوض مغامرة بعمق 30 متر داخل مقبرة زوسر بسقارة

صدى البلد تخوض مغامرة بعمق 30 متر داخل مقبرة زوسر بسقارة

صدى البلد تخوض مغامرة بعمق 30 متر داخل مقبرة زوسر بسقارة

صدى البلد تخوض مغامرة بعمق 30 متر داخل مقبرة زوسر بسقارة

صدى البلد تخوض مغامرة بعمق 30 متر داخل مقبرة زوسر بسقارة

صدى البلد تخوض مغامرة بعمق 30 متر داخل مقبرة زوسر بسقارة

صدى البلد تخوض مغامرة بعمق 30 متر داخل مقبرة زوسر بسقارة

صدى البلد تخوض مغامرة بعمق 30 متر داخل مقبرة زوسر بسقارة

صدى البلد تخوض مغامرة بعمق 30 متر داخل مقبرة زوسر بسقارة

صدى البلد تخوض مغامرة بعمق 30 متر داخل مقبرة زوسر بسقارة

صدى البلد تخوض مغامرة بعمق 30 متر داخل مقبرة زوسر بسقارة