ولي عهد أبو ظبي يزور فرنسا غدا.. ويبحث مع ماكرون قضايا المنطقة

يجري ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، غدا الأربعاء، زيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، من المقرر أن يبحث بن زايد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي وعددا من قضايا المنطقة.

يذكر أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحث في وقت سابق مع كل من وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان ووزيرة الدفاع الفرنسي فلورنس بارلي، الدور الذي قامت به الإمارات في إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الفرنسيين من العاصمة الأفغانية كابول، إضافة إلى دورها الإنساني في دعم جهود الإغاثة الدولية في أفغانستان خلال السنوات الماضية.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تقديره للتسهيلات المهمة التي قدمتها الإمارات في هذا الشأن، وأشادا بتعاونها وفاعلية التسهيلات التي تقدمها خلال هذه الظروف الإنسانية الصعبة.

أشار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أهمية دور الأصدقاء والحلفاء في التضامن ومد يد المساعدة خلال الأوقات الصعبة، موضحا أن التعامل مع الجانب الإنساني لتداعيات الأحداث في أفغانستان يتطلب التكاتف والتضامن وهو يقع ضمن رسالة الإمارات الإنسانية.

