ولي عهد أبو ظبي يبحث مع وزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين تطورات الأوضاع في أفغانستان

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية مع كل من جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي وفلورنس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسية، الدور الذي قامت به دولة الإمارات في إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الفرنسيين من العاصمة الأفغانية كابول، إضافة إلى دورها الإنساني في دعم جهود الإغاثة الدولية في أفغانستان خلال السنوات الماضية.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزيرين الفرنسيين نقلا تقدير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عاليا التسهيلات المهمة التي قدمتها دولة الإمارات في هذا الشأن، وأشادا بتعاون دولة الإمارات وفاعلية التسهيلات التي تقدمها خلال هذه الظروف الإنسانية الصعبة.



من جانبه، أشار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أهمية دور الأصدقاء والحلفاء في التضامن ومد يد المساعدة خلال الأوقات الصعبة، موضحا أن التعامل مع الجانب الإنساني لتداعيات الأحداث في أفغانستان يتطلب التكاتف والتضامن وهو يقع ضمن رسالة الإمارات الإنسانية.



وتناول اللقاء العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية، وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين، إضافة إلى بحث القضايا محل الاهتمام المشترك خاصة المستجدات والتطورات الحالية في أفغانستان.