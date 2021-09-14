إيهاب جلال يكشف خطة إعداد بيراميدز للموسم الجديد

قال إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن فترة الإعداد لن تكون كبيرة خاصة وأن الفريق مرتبط بمباريات هامة في كأس مصر وستكون البداية أمام سموحة يوم ٢٥ سبتمبر الجاري بالسويس، والجهاز الفني سيعمل على تجهيز اللاعبين سريعا، ومن الجيد أن المجموعة الدولية عادت مؤخرا وهناك خطة إعداد سريعة ومكثفة وضعها الجهاز الفني استعدادا للمرحلة المقبلة ومواجهات كأس مصر وكأس الكونفدرالية الأفريقية وبطولة الدوري الممتاز.

أشار إيهاب جلال إلى أن المدير الفني قرر الدخول في معسكر مغلق لمدة أسبوع بداية من الأربعاء في الإسكندرية يخوض خلاله الفريق التدريبات بصورة يومية وعلى فترتين لرفع معدلات اللياقة البدنية مع خوض مباراة ودية يوم السبت المقبل، جار الاتفاق على طرفها، أملا في أن يكون الفريق في أفضل صورة فنية وبدنية قبل خوض مواجهة سموحة الهامة.

شدد على أن الفريق سيعود إلى القاهرة قبل مباراة سموحة في كأس مصر بثلاثة أيام على أمل أن يكون الفريق مستعدا بأفضل صورة ممكنة.