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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وحشنى أسمع صوتك.. خالد النبوي يحيي ذكرى رحيل والدته

صدى البلد

أحيا الفنان خالد النبوي ذكرى وفاة والدته برسالة مؤثرة.

نشر النبوي، صورة له مع والدته عبر حسابه على موقع تويتر معلقا: “‏أمي حبيبتي، فات على رحيلك ٣ سنوات، كأنهم يوم.. لسه بتعلم منك وبحاول أكون زيك.. وحشني أسمعك، صوت وحديث.. بكلمك وعارفك بتسمعيني، وحشتيني، الله يرحمك”.

يذكر أن الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد «قمر 14» حددت موعدًا مبدئيًا لطرح العمل في دور العرض السينمائي مطلع شهر أكتوبر المقبل، لينضم الفيلم لقائمة أفلام الموسم الشتوي.

وسيعرض الفيلم  بدور العرض السينمائية في مصر وجميع الدول العربية عقب مشاركته في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وانتهى المخرج هادي الباجوري من تصوير الفيلم بالكامل نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي 2020 وتم تأجيل عرضه أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وانخفاض الطاقة الاستيعابية للسينما لأقل من 25%.

وانتهى المخرج هادي الباجوري من مرحلة المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم تمهيدًا لعرضه في دور السينما المصرية، وهو أول تعاون بينه وبين الفنان خالد النبوي.

 

أحداث فيلم قمر 14

تدور أحداث الفيلم، في إطار اجتماعي رومانسي حول ليلة يكون فيها القمر بدرًا، وهو ما يؤثر في مسار عدد من الشخصيات داخل الفيلم وتتلخص أحداثه في 7 ساعات فقط لحين اختفاء القمر.

 

أبطال الفيلم

فيلم «قمر 14» بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد علي، محمد علاء (جاميكا)، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، نيرة عارف، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، إسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، سليم سليمان، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران

الفنان خالد النبوي فيلم قمر 14 هادي الباجوري المخرج هادى الباجورى آخر ظهور لـ خالد النبوي

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