دوري أبطال آسيا.. برسبوليس يتفوق على استقلال بهدف نظيف

تعرض فريق استقلال دونسبه للهزيمة من منافسه برسبوليس بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وأحرز مهدي ترابي هدف فوز برسبوليس في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي .

وحصل اللاعب فارشاد فرج لاعب بيرسبوليس على انذار في الدقيقة 19 بينما حصل ميلاد سارلاك على انذار في الدقيقة 49 .

وحصل مانوشخر دزاليلوف على كارت اصفر في الدقيقة 80 من زمن المباراة .

وحاول لاعبو استقلال دونسبه احراز هدف التعادل لكن تمكن لاعبي برسبوليس من الحفاظ على شباكهم وتحقيق الفوز .

وخاض استقلال دوشنبه المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: موخريدين خاسانوف

الدفاع: زوير جوريبايف، اوليكس لارين، وحدت حنونوف

خط الوسط: اختام نازاروف، ايسلوم زويروف، اميربك جورابويف، اليشر دزاليالوف، مانوشهر سافاروف

الهجوم: روستام سويروف، مانوشخر دزاليوف

بينما خاض برسبوليس المباراة بتكشيل مكون من :

حراسة المرمى: موخريدين خاسانوف

الدفاع: زوير جوريبايف، اوليكس لارين، وحدت حنونوف

خط الوسط: اختام نازاروف، ايسلوم زويروف، اميربك جورابويف، اليشر دزاليلوف، ماوشهر سافاروف

الهجوم: روستام سويروف، مانوشخر دزاليلوف