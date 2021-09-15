طرق إزالة دهون الوجه بالأعشاب.. أهم أسباب زيادة إفرازها

نشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توضح طرق إزالة دهون الوجه، ونرى أنه بعد إزالتها من البشرة كيف تظهر البشرة بشكل صحي ومشرق عن قبل إزالة الدهون، وإن كنت ممن يبحثون عن طرق إزالة دهون الوجه فيمكن للسطور التالية ان توضح لكم أهم الخطوات التي تساعدك في إزالة دهون الوجه.



طرق ازالة دهون الوجه

التخلص من الدهون تحت الجلد في الوجه

ويعتبر التخلص من الدهون تحت الجلد امر صعب للغاية، إلا أنه يمكن ببعض الحيل أن تساعد في التخلص من الدهون تحت الجلد في الوجه تماما، ويعتبر استخدام الخضروات أحد أبرز هذه الحيل.



ويمكن استخدام الخيار في التخلص من الدهون تحت الجلد في الوجه؛ حيث ان الخيار من الخضروات التي تحتوي على فيتامينات ومعادن مفيدة للبشرة، ويستخدم الخيار للتخلص من الدهون على البشرة.



و يساعد الخيار على التخلص من الشوائب والأوساخ والزيوت الزائدة التي توجد على البشرة، بالإضافة إلى انه فعال في التخلص من الدهون تحت الجلد في الوجه.



ويمكن تطبيق ماسك الخيار على الوجه لكي تساعدك في التخلص من الدهون تحت الجلد في الوجه؛ حيث يتم هرس ثمرة من الخيار وتخلط مع ملعقتين من العسل ويتم تقليبهم بشكل جيد.



ويتم تطبيق هذا الماسك على الخليط على البشرة الدهنية، ويترك لمدة ربع ساعة وتغسل البشرة بالماء الفاتر، على ان يتم تكراره لمدة مرتين في الأسبوع وسوف تلاحظين تخلصك بشكل كبير من الشوائب والدهون تحت الجلد في الوجه تماما بعد تطبيقها لمدة شهر.

طرق ازالة دهون الوجه



أسباب زيادة إفراز الدهون في الوجه

هناك العديد من أسباب زيادة إفراز الدهون في الوجه، والتي غالبا ما تظهر على شكل حبوب بالوجه وبثور وايضا رؤوس سوداء وبيضاء، وهو ما يجعل البشرة تظهر بمظهر غير جذاب و مرهق بشكل دائم.



ويعد أحد أسباب زيادة إفراز الدهون في الوجه تناول الأطعمة الغنية بالكثير من الدهون غير الصحية، والوجبات السريعة، والمقليات، والأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة.



وتعتبر أسباب زيادة إفراز الدهون في الوجه ناتجة عن زيادة إفراز الدهون في الجسم، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة نشاط الغدد الدهنية التي تسبب انسداد المسامات ونمو البكتيريا وظهور حب الشباب والبثور وغيرها من مشاكل البشرة.



ومن أسباب زيادة إفراز الدهون في الوجه ما يلي:

الاضطرابات الهرمونية

الإجهاد، القلق والتوتر

التعرض للحرارة أو الرطوبة الزائدة

عدم الاهتمام بالبشرة

اتباع نظام غذائي غني بالدهون والسكريات

الإكثار من استخدام مستحضرات التجميل

تناول أدوية معينة

تقدم العمر



وقد لا نستطيع السيطرة على أسباب زيادة إفراز الدهون في الوجه، ولكن يمكن العناية بالبشرة الدهنية والتقليل من هذه الإفرازات من خلال اتباع النصائح التالية، مثل:

1- غسل البشرة مرتين يومياً باستخدام غسول مناسب

2- غسل البشرة جيداً بعد ملاحظة الإفرازات الدهنية

3- تجنب تقشير البشرة

4- تجنب محاولة ازالة الحبوب والبثور لتجنب استغراقها وقتاً أطول في الشفاء.

5- تجنب استخدام المستحضرات التي تسبب انسداد المسامات.

طرق ازالة دهون الوجه



أسهل طريقة للتخلص من دهون الوجه

نجد ان أسهل طريقة للتخلص من دهون الوجه هي بتنظيف الزيوت والدهون الزائدة في البشرة، وهو امر يمكن تحقيقه عبر تنظيف البشرة يوميًا ثلاث مرات لتخليصها من الأوساخ المتراكمة التي تُسبب انسداد المسامات وظهور حب الشباب.



وبالنسبة لـ أسهل طريقة للتخلص من دهون الوجه وتنظيف البشرة الدهنية فإن المنظفات التي تحتوي على جي الصبار هي أفضل خيار، بالإضافة إلى انه يجب اختيار الغسول الخالى من الزيوت نهائيا.



كما أن أسهل طريقة للتخلص من دهون الوجه يمكن تطبيقها باستخدام الصابون الطبي، فهو مفيد لتنظيف البشرة الدهنية، كما أنّه يجب عدم اللجوء إلى تقنيات التنظيف التي تعتمد على تقشير البشرة وإزالة طبقات من الجلد؛ لأنه يفقد البشرة الترطيب الطبيعي، مما يُسبب إنتاج المزيد من الزيوت.



ويمكن للمنتجات التي تحتوي على حمض الساليسيليك، وزيت شجرة الشاي، عشبة النيم، والكركم، والعسل ان تكون أسهل طريقة للتخلص من دهون الوجه؛ حيث ان استخدام التونر يوميًا مهم للبشرة الدهنية، ويساهم في إزالة الزيوت الزائدة والأوساخ من البشرة.



بالإضافة إلى أن ماء الورد من أفضل أنواع التونر الطبيعية، كما يمكن استخدام التونر الخالي من الزيوت، والذي يتوفر في الصيدليات من أجل تنظيم إفراز دهون الوجه.

و يمكن لخل التفاح ان يوفر أسهل طريقة للتخلص من دهون الوجه؛ حيث ان له تأثير قابض، وهو منظف معتدل للبشرة، ولهذا فهو يقلل من الزيوت في البشرة، ويكافح البكتيريا التي تخترق البشرة، كما يحتوي خل التفاح على حمض الماليك، الذي يُعتبر مقشر فعال، ويُستخدم التفاح لعلاج البشرة الدهنية عن طريق تمرير نصف تفاحة، ومن ثم وضع التفاح المبشور على البشرة وتركه لمدة خمسة عشر دقيقة.



ويعتقد ان استخدام الزبادي أسهل طريقة للتخلص من دهون الوجه؛ حيث إن الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك، الذي يُقشر البشرة، ويمتص الزيت من الجلد، كما أنه مُغذٍ جيد للبشرة، ولهذا فإنه يجعل البشرة ناعمة، ويُستخدم الزبادي من خلال وضعه على البشرة، وتركه على الوجه لمدة عشر دقائق، ومن ثم يُغسل الوجه بالماء البارد، ولهذا فإنه يُمكن استخدامه يوميًا.



وبالنسبة للعسل فهو أحد أهم العلاجات الطبيعية المهمة، لأنه يُعتبر مضاداً للبكتيريا ومطهراً فعالاً، وهو يفيد البشرة الدهنية المعرضة لحب الشباب، كما أنه مرطب طبيعي للبشرة، ويستخدم ايضا في علاج حب الشباب؛ حيث توضع طبقة رقيقة منه على البشرة، وتترك لمدة عشر دقائق حتى تجف، ومن ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ.



مشروب لحرق دهون الوجه

وهل يمكن أن يساعد مشروب لحرق دهون الوجه، وبالرغم أنه لم تثبت لها فاعلية أكيدة في حرق دهون الوجه، إلا أن بعض المشروبات لها سمعة جيدة في المساعدة على حرق الدهون بشكل عام، وبما فيها حرق دهون الوجه.



ويمكن الاستفادة من مشروب لحرق دهون الوجه، مع اتباع نمط غذائي صحي وأداء التمارين الرياضية لزيادة الفعالية، من أهم المشروبات المستخدمة في حرق دهون الوجه، ما يلي:



1- الشاي الأخضر:

ويعتبر الشاي الأخضر أهم مشروب لحرق دهون الوجه؛ حيث ان الشاي الأخضر من أشهر المشروبات الطبيعية التي تمتلك تأثيراً حارقاً للدهون بفضل احتوائه على مادة الكافيين المنبهة والتي أثبتت العديد من الدراسات أنها تساعد على زيادة معدل الحرق.



2- عصير الليمون :

واحد من المشروبات المنعشة والمليئة بالفوائد الصحية، ينصح بشرب عصير الليمون بصورة يومية للمساعدة على حرق دهون الوجه ودهون الجسم بشكل عام.



3- القرفة :

وتعتبر القرفة أهم مشروب لحرق دهون الوجه ؛ حيث إن القرفة مشروب طبيعي مهدئ وذو فوائد طبية جمة، واشتهر بوجه خاص بسبب فاعليته في حرق دهون الجسم بأمان إذا ما تم المداومة على شربها.



3- الزنجبيل :

ويعتبر الزنجبيل مشروب لحرق دهون الوجه بشكل طبيعي؛ حيث يعمل أيضاً بجانب حرق الدهون على تسريع الشعور بالامتلاء ويقلل من الشهية للطعام، وهو ما يساعد على حرق كميات إضافية من الدهون.



4- القهوة :

على عكس ما يعتقده الكثير من الأشخاص، تعد القهوة مشروباً صحياً جداً إذا شربت دون إفراط، وصنعت من حبوب القهوة الطبيعية دون إضافات، تحتوي القهوة على كميات جيدة من مضادات الأكسدة وعلى عنصر الكافيين أيضاً الموجود في الشاي الأخضر.

طرق ازالة دهون الوجه



شفط دهون الوجه طبيعيا

وهناك طرق لـ شفط دهون الوجه طبيعيا، دون استخدام مواد كيميائية، أو اللجوء إلى تقشير وكشط البشرة بإستخدام الماكينات، والتي يمكن ان تتيبب في العديد من المضاعفات للبشرة والالتهابات ايضا .



وقد تحتاج البشرة الدهنية إلى شفط دهون الوجه طبيعيا، فمن الهام للبشرة الدهنية تناول كميات كبيرة من الماء خلال اليوم، مما يساعد على تحفيز خلايا الجلد للتخلص من الدهون الزائدة.



ويمكن شفط دهون الوجه طبيعيا عن طريق التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والمهدرجة والأطعمة السريعة، والتي تزيد من دهون البشرة، وتتسبب في زيادة الوزن بشكل عام.



ويعتبر النوم وصفة فعالة لشفط دهون الوجه طبيعيا؛ حيث ان الحصول على عدد ساعات نوم جيدة في الليل من الخطوات الهامة للسيطرة على دهون البشرة، وذلك لأن الاضطرابات في النوم تؤثر على الغدد الصماء، مما يؤدي إلى تراكم الدهون على البشرة.



بالإضافة إلى ان الحرص على تناول الفواكه والخضروات، والتي لها القدرة على التقليل من الخلايا الدهنية بالبشرة هي أحد طرق شفط دهون الوجه طبيعيا، بالإضافة إلى ان ممارسة التمرينات الرياضية بشكل منتظم يساعد على تنشيط الدورة الدموية.



ويمكن شفط الدهون من الوجه باستخدام أنواع جيدة من منظفات الوجه والتي تساعد على القضاء على خلايا الجلد الميتة والدهون الزائدة بالبشرة، وذلك بخلاف التقليل من تناول الأطعمة الغنية بالدهون.



طرق ازالة دهون الوجه



علاج دهون الوجه بالاعشاب

ويمكن التخلص وعلاج دهون الوجه بالاعشاب، ولكن لا يجب تحلية هذه الأعشاب بالسكر أو العسل ، لأن مفعولها سوف يعمل في اتجاه مضاد وهو زيادة نسبة السعرات الحرارية الداخلة إلى الجسم، وبالتالي لن يحدث أي تقدم.



واستخدام علاج دهون الوجه بالاعشاب وتحليتها باستخدام المحليات الصناعية الآمنة، والأفضل من ذلك عدم تحليتها على الإطلاق والاستمتاع بمذاقها الطبيعي لكي تقوم بمفعولها على وجه أمثل.



ويمكن الاستفادة من علاج دهون الوجه بالاعشاب، مع اتباع نمط غذائي صحي وأداء التمارين الرياضية لزيادة الفعالية، من أهم الأعشاب المستخدمة في علاج دهون الوجه، ما يلي:



1- الشاي الأخضر:

ويعتبر الشاي الأخضر أهم مشروب لحرق دهون الوجه؛ حيث ان الشاي الأخضر من أشهر المشروبات الطبيعية التي تمتلك تأثيراً حارقاً للدهون بفضل احتوائه على مادة الكافيين المنبهة والتي أثبتت العديد من الدراسات أنها تساعد على زيادة معدل الحرق.



2- القرفة :

وتعتبر القرفة أهم مشروب لحرق دهون الوجه ؛ حيث ان القرفة مشروب طبيعي مهدئ وذو فوائد طبية جمة، واشتهر بوجه خاص بسبب فاعليته في حرق دهون الجسم بأمان إذا ما تم المداومة على شربها.



3- الزنجبيل :

ويعتبر الزنجبيل مشروب لحرق دهون الوجه بشكل طبيعي؛ حيث يعمل أيضاً بجانب حرق الدهون على تسريع الشعور بالامتلاء ويقلل من الشهية للطعام، وهو ما يساعد على حرق كميات إضافية من الدهون.



4- القهوة :

على عكس ما يعتقده الكثير من الأشخاص، تعد القهوة مشروباً صحياً جداً إذا شربت دون إفراط، وصنعت من حبوب القهوة الطبيعية دون إضافات، تحتوي القهوة على كميات جيدة من مضادات الأكسدة وعلى عنصر الكافيين أيضاً الموجود في الشاي الأخضر.