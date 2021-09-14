غدا.. نظر استئناف عمرو أديب على تغريمه في سب محمد رمضان

تنظر محكمة مستأنف جنح الشيخ زايد، غدًا الأربعاء، الاستئناف المقدم من الإعلامي عمرو أديب على حكم تغريمه ١٠ آلاف جنيه لسب وقذف الفنان محمد رمضان.



كانت محكمة جنح الشيخ زايد قضت بتغريم الإعلامي عمرو أديب مبلغ مالي قدره ١٠ آلاف جنيه، ورفض الدعوى المدنية المقابلة و٥٠ جنيهًا أتعاب محاماة، وذلك في دعوى السب والقذف التي حملت رقم ١٢٤٤ سنة ٢١، والمقامة من الفنان محمد رمضان ضد الإعلامي عمرو أديب.



وتقدم المحامي أحمد الجندي، موكلًا عن الفنان محمد رمضان، في وقت سابق، بدعوى ضد الإعلامي عمرو عبد الحي أديب وشهرته عمرو أديب بتهمة التشهير والتهديد والسب والقذف واستغلال النفوذ، وطلب تعويض مالي 100 ألف جنيه وواحد.



وجاء في نص الدعوى أن المعلن إليه الأول "الإعلامي عمرو أديب"، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبقًَا صحفيًّا إعلاميًّا وشهرة زائفة، فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية".

وبحسب الدعوى فإنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلته، وأخذ يتناول موضوعا عاما بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته في أن الطالب "لم يتربى"، قائلا له: "لو محدش رباك أنا هربيك".



وقالت الدعوى، إن المتهم ارتكب جرائم السب والقذف مستغلًّا منصة الإعلام للتشهير العلني وتهديد الطالب المدعي بالحق المدني وذلك على نحو سلف ذكره من عبارات وألفاظ وذلك عبر قناة "mbc".

وأضافت: "لمحمد رمضان مسلسل تلفزيوني يذاع على نفس الفضائية مما يؤثر في مشاهديه واستحقاره لدى الجماهير المصرية والعربية الذين يتابعون أعمال الفنان الطالب المدعي بالحق المدني، مما حدا بالطالب بالتوجه للنيابة العامة للتفضل بتحريك دعوى قضائية ضد عمرو أديب".



كان أديب قد قال: "يا أنا يا أنت، نروح للقاضي وهو يحكم باللي شايفه، ولو محدش رباك أنا هربيك، أنا كنت مستني لك غرورك يصور لك أنك تعمل أي شيء وهيعدي، لو فاكر أنك مسنود البلد دي مفيهاش حد مسنود وأدينا قاعدين بيننا القضاء، أنا مش راجل قليل الأدب، ويا أنا يا أنت يا محمد رمضان، والقانون مش بيسند حد وبينا القضاء".



وأضاف "أديب" أنه طلب من محاميه الخاص، طارق جميل سعيد، رفع قضية على محمد رمضان، لإساءة الأخير إليه، متابعًا: «ندرت ندر، ندر عليا أي فلوس هاخدها من محمد رمضان هوديها لمستشفى الأطفال في أبو الريش».

وأكد أنه لا يأخذ حقه بالتجاوز، وإنما بالقانون والقضاء، مضيفًا: «يا أنا يا أنت.. نروح للقاضي ونقف قدامه ونوريه الكلام.. ومستعد أقعد معاك العمر كله في مساجلات».

وتابع: "الإنسان المتربي نعمة، فأنت لو مش متربي فيه اللي ممكن يربيك.. لو محدش رباك أنا هربيك"، وذلك على حد قوله.



واستطرد: "انت مش أحسن من ناس كتير، ربك كريم وأنا هاخد حقي بالقانون.. الأيام الجاية نكد، خلينا نروح المحاكم وناخد حقنا".