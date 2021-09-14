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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتح باب التقديم لإيجار محلات شارع مصر في المنيا ..غدا

شارع مصر بالمنيا
شارع مصر بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا فتح  باب التقديم لايجار محلات  «بشارع مصر » غدا  الأربعاء.

 

قال اللواء ياسر عبد العزيز رئيس المركز  انه سيتم بدء فتح باب التقديم لمشروع« شارع مصر » المرحلة الرابعة ولمدة 5 سنوات بنظام الاشغال تشجيعا للشباب وتوفير فرص عمل لهم  يوم الأربعاء المقبل وذلك بإدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية بقيمة إيجارية 3 آلاف شهريا.

 

وأوضح عبد العزيز انه سيتم سحب كراسة الشروط اعتبارا من غد الأربعاء ولمدة شهر من مقر الوحدة المحلية بالمنيا وذلك نظير مبلغ 100 جنيه فقط لكراسة الشروط وذلك بالشروط التالية ان يكون مصري الجنسية وان يحمل بطاقة رقم قومي سارية  وان يكون من سكان محافظة المنيا ومراكزها والا يكون صدر عليه حكم بعقوبة جناية او جريمة مخالة بالشرف والأمانة والا يقل العمر عن 21 سنه ولا يزيد عن 40 سنه وان يكون حاصلا على مؤهل عالي او متوسط وإعطاء الأولوية للمتزوج ويعول وليس لديه وظيفة وغير حاصل على أي قروض بنكية.

 

والا يكون صادر باسمه سجل تجاري او بطاقة ضريبية او قروض من الصندوق الاجتماعي ويشترط التشغيل والإدارة بنفسه وعدم التصرف للغير باي تصرفات سواء ايجارية او تنازل عن تشغيل الوحدة مدة الإيجار.

 

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