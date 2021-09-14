بعد فوزها ببطولة ألمانيا.. ميار الشريف تتحدث عن أصعب المراحل ..فيديو

قالت ميار شريف بطلة التنس ، إنها بعد فوزها ببطولة ألمانيا للتنس قمت بالحصول علي الترتيب الـ 74 في التصنيف العالم ، مؤكدة ان بطولة المانيا لم تكن سهلة وفوزي بهذه البطولة كان إنجاز كبيرا .



وأضافت ميار شريف خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون إي " ، أن الفترة الصعبة في هذه البطولة كانت في الماتش نصف النهائي بسبب طول فترة الماتش واستمراره 3 ساعات ، مؤكدة أنها قامت بلعب العديد من الماتشات المتتالية .

قالت لاعبة التنس المصرية ميار شريف، إنني بشكر ربنا على دعم المصريين والإعلاميين على الدعم الكبير، وهو الذي يدفعني لتحقيق مزيد من النجاح.



وأضافت ميار شريف، أنني سعيدة بالنتائج التي حققتها حتى الأن، مشيرة إلى أنني شاركت في البطولة على مدار 5 أيام متتالية.

وتابعت ميار شريف، أنني مصرية، واحنا" نقدر نستحمل مجهود أكبر من الناس اللي برة ونقدر نحقق إنجازات كبيرة"

تقدمت ميار شريف بطلة التنس المصرية للمركز الـ74 فى التصنيف العالمي للتنس .

ميار شريف تتقدم 22 مركزًا في التصنيف

استطاعت ميار شريف أن تتقدم 22 مركزًا في التصنيف، بعدما حققت، أمس، لقب بطولة ألمانيا الدولية بعد الفوز في المباراة النهائية على اللاعبة الإيطالية مارتينا تريفيزان بنتيجة مجموعتين "2/6- 3/6".

وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية في التاريخ تدخل قائمة أفضل 100 لاعبة في تصنيف محترفات التنس.