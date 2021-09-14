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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاشت بلادي.. تركي آل الشيخ يعلق على نظام حماية البيانات الشخصية

المستشار تركي ال
المستشار تركي ال الشيخ

علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، علي الموافقة على نظام حماية البيانات الشخصية من قبل مجلس الوزاء بالمملكة العربية السعودية.

 

ودشن  تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، كاتبًا: “نظام تاريخي ... عاشت بلادي”.

 

وكان قد وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، الشكر لكل من سأل عنه عقب خضوعه لعملية جراحية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

 

ودشن تركي آل الشيخ، كاتبًا: “اتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على ما اكرموني به من عطف ورعاية … واشكر كل القائمين بمستشفى الملك فيصل التخصصي من أطباء وممرضين وخبراء أشعة وكل من أشرف على حالتي فلهم خالص الدعاء … وأشكر كل من سأل عني داخل المملكة وخارجها”.

 

جدير بالذكر انه خضع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، لعملية جراحية صعبة.

 

وكشف المشرف على الفعاليات الفنية بالسعودية، عبدالله مخارش، عن تطورات حالة المستشار تركي آل الشيخ قائلا: "اليوم أجرى عملية وتأخر فيها لصعوبتها، والحمد لله نجحت وهو الآن في العناية المركزة".

 

وأضاف "ادعوا له فقد زال الشر والخطر بإذن الله، تأخيره للعملية ضاعف من صعوبتها.. الحمد لله على كل حال".

 

وتمنى عدد من الإعلاميين والفنانين الشفاء العاجل لآل الشيخ، بينهم الفنان عبادي الجوهر، قائلا: "ألف سلامة لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، طهور وما تشوف شر يا أبو ناصر".

 

كما تمنى الفنان طارق العلي الشفاء العاجل لرئيس هيئة الترفيه قائلا: "معالي المستشار تركي آل الشيخ سلامات وماتشوف شر وأجر وعافية وتستاهل السلامة".

 

المستشار تركي آل الشيخ تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه المملكة العربية السعودية السعودية نظام حماية البيانات الشخصية

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