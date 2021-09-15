أيمن أشرف بعد احتفالية النجمة العاشرة: سيظل الأهلي رقم واحد في إفريقيا

عبَّر أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالإنجاز الذي حققه مع الفريق ‏احتفالا بالنجمة العاشرة للنادي ، وذلك من خلال حسابه الرسمي على" إنستجرام".

وكتب أيمن أشرف "فخور أنني فرد من كيان كبير مثل كيان النادي الأهلي، وفخور أنني كنت جزءا من منظومة حققت النجمة التاسعة والعاشرة، سيظل النادي الأهلي رقم واحد في إفريقيا إن شاء الله، ‏الأهلي فوق الجميع".



شهدت احتفالية تدشين النجمة العاشرة على تي شيرت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي أقيمت مساء امس الثلاثاء على ‏ملعب التتش، تكريم جماهير النادي ،من خلال عرض فيديو خاص ، وذلك تقديرًا وإيمانًا بالدور الذي تلعبه‏ في مسيرة النادي للوصول إلى منصات التتويج، لا سيما على المستوى الإفريقي ‏ومن بينها الوصول إلى النجمة العاشرة.‏



وتضمن الفيديو كلمة شكر من محمود الخطيب رئيس النادي للجماهير مؤكدا انها كانت السند والشريك في كل بطولات النادي علي مدار 114 عاما .



واستعرض الفيديو هتافات جماهير الأهلي التحفيزية للاعبين، التي طالما هتفوا وتغنوا بها من أجل ‏تشجيع لاعبي الفريق ومؤازرتهم وتحفيزهم للفوز بالبطولات، والوصول إلى البطولة العاشرة إفريقيًّا.‏