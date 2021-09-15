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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عصام كاريكا يُشوّق جمهوره لعمل جديد مع هاني شاكر

هاني شاكر وكاريكا
هاني شاكر وكاريكا

كشف الفنان عصام كاريكا - لجمهوره عبر "إنستجرام"- عن عمل جديد يجمعه مع أمير الغناء العربي هاني شاكر، لم يكشف عن تفاصيله.

وكتب عصام كاريكا "قريبا مع هاني شاكر.. انتظروا" نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات. 
 

قال الفنان عصام كاريكا إنه سيعود للغناء قريبا بعد غياب فترة طويلة، إلى جانب حرصه على تقديم عدد من الحفلات مؤخرا في الساحل الشمالي والأفراح الخاصة. 
 

وأوضح عصام كاريكا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، على هامش حضوره حفل دير جيست لتكريم أبرز النجوم، أنه سيطرح قريبا أغنية اسمها “بلد الحبايب”. 
 

وكشف عصام كاريكا عن دوره كملحن في اكتشاف عدد كبير من المواهب الفنية والغنائية أبرزهم أحمد سعد، مد بتشان، حمادة هلال، مجد القاسم، حكيم وغيرهم. 

 

 

عصام كاريكا تفاصيل هاني شاكر يكشف عن تفاصيل أمير الغناء العربي هاني شاكر عمل جديد

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