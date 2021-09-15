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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مستعد ألعب 90 دقيقة.. بيليه يُطمئن مُحبيه بعد خروجه من العناية المركزة

بيليه
بيليه

وجَّه أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، رسالة لجمهوره ومحبيه، بعد الوعكة الصحية التى ألمت به مؤخرًا، وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
 

ونشر بيليه صورة له بعد خروجه من غرفة العناية المركزة وكتب: "أصدقائى، هذه رسالة لكل واحد منكم، لا تفكر لمدة دقيقة فى أننى لم أقرأ آلاف الرسائل المحبة التى تلقيتها هنا، شكراً جزيلاً لكل واحد منكم خصص دقيقة من يومه لإرسال رسالة طاقة إيجابية من الحب والحب والحب".
 

وأضاف بيليه: "لقد غادرت بالفعل وحدة العناية المركزة وأنا فى غرفتى، أستمر كل يوم أكثر سعادة، مع الكثير من الاستعداد للعب 90 دقيقة، بالإضافة إلى وقت إضافى، سنكون معًا قريبًا".
 

وكان قد أعلن أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، خضوعه لعملية جراحية ناجحة لإزالة ورم في القولون.

 

ونشر بيليه رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع “ إنستجرام” جاء فيها:"أصدقائي ، أشكركم جزيل الشكر على الرسائل الرقيقة أشكر الله على شعوري بحالة جيدة جدًا وللسماح للدكتور فابيو والدكتور ميغيل بالاعتناء بصحتي".

 

وأضاف:" السبت الماضي خضعت لعملية جراحية لإزالة الآفة المشبوهة في القولون الأيمن.. تم التعرف على الورم خلال الاختبارات التي ذكرتها الأسبوع الماضي".

 

وتابع:" لحسن الحظ ، اعتدت الاحتفال بجواركم على الانتصارات العظيمة.. سأخوض هذه المباراة بابتسامة على وجهي ، والكثير من التفاؤل والفرح لأعيش محاطًا بحب عائلتي وأصدقائي."

 

وكان بيليه البالغ من العمر 80 عاما قد أوضح الأسبوع الماضي عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، أنه توجه إلى المركز الطبي لإجراء مجموعة من الاختبارات التي تم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا.

 

وأكد: "لم أصب بالإغماء وأنا بصحة جيدة للغاية. ذهبت لإجراء فحوصات روتينية لم أتمكن من إجرائها بسبب الوباء. أخطركم إنني لن ألعب الأحد المقبل".

 

وتدهورت صحة بطل العالم ثلاث مرات خلال السنوات الأخيرة، مما جعله، إلى جانب الوباء، محبوسا عمليا في منزله على ساحل ساو باولو مع عائلته وأصدقائه المقربين، بعيدا عن الدعاية الإعلامية.

 

 

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