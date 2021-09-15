كهربا يشارك جمهوره صورة مع والديه من حفل تدشين النجمة العاشرة

نشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب القلعة الحمراء صورة من حفل تدشين النجمة العاشرة على تي شيرت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي أقيم أمس الثلاثاء بمقر الجزيرة.



وظهر محمود كهربا في الصور برفقة والده ووالدته نالت إعحاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



وكان مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، قد حرص على توجيه الدعوة إلى كافة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ونجوم الأهلي القدامى، ولفيف من القيادات الرياضية والإعلامية والشخصيات العامة للمشاركة في احتفالية تدشين النجمة العاشرة .



وشهدت احتفالية تدشين النجمة العاشرة ‏على تي شيرت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، التي أقيمت على ملعب التتش، ظهور برج أيقوني، تم خلاله عرض مسيرة سريعة للبطولات مع كل نجمة من النجوم العشرة، ‏التي توج بها الفريق خلال مسيرته ببطولة دوري أبطال إفريقيا.‏



وأكد محمود الخطيب أن هذا البرج سيتم تصميمه في مكان المدرج القديم، ليكون نبراسًا للأجيال الحالية والقادمة و‏سيضاء في الساعة العاشرة مساء كل ليلة.‏