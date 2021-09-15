الخرف.. أفضل نوع من الخضار لتحسين وظائف المخ

النظام الغذائي للخرف: يمكن إبطاء التدهور المعرفي، ثبت أن تناول المزيد من هذا النوع من الخضراوات يعزز صحة الدماغ بمقدار 11 عامًا مما يساعد على تقليل المخاطر.



يحدث الخرف عندما تتلف الخلايا العصبية في الدماغ لتقليل مخاطر تلف الأعصاب في الدماغ ، من المهم مراعاة القيمة الغذائية التي يجب إضافتها إلى الجسم. تشير الأبحاث إلى نوع معين من الخضروات يمكن أن يساعد بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بحالة الدماغ.

أظهرت الأبحاث أن كبار السن الذين يستهلكون حصة واحدة من الخضروات يوميًا ذات كفاءة عالية من الذاكرة بـ 11 عامًا من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

وجدت دراسة أجريت على كبار السن أن أولئك الذين يأكلون حوالي حصة واحدة من الخضر الورقية كل يوم لديهم أدمغة تعادل 11 عامًا أصغر من أولئك الذين لم يأكلوا الخضراوات مطلقًا أو نادرًا.

نُشرت الدراسة في مجلة Neurology ووجدت أن تناول حصة واحدة من الخضار الورقية الخضراء يوميًا يساعد في الحفاظ على مهارات الذاكرة والتفكير مع تقدم المرء في العمر.

نظام غذائي يقي من الخرف

وقالت مؤلفة الدراسة مارثا كلير موريس ، عالمة الأوبئة التغذوية: "إن إضافة حصة يومية من الخضار الورقية الخضراء إلى نظامك الغذائي قد تكون طريقة بسيطة للمساعدة في تعزيز صحة الدماغ".

"لا تزال هناك زيادات حادة في النسبة المئوية للأشخاص المصابين بالخرف مع استمرار تزايد أعداد الفئات العمرية الأكبر سنًا.

هناك حاجة ماسة إلى استراتيجيات فعالة للوقاية من الخرف ".

تشير نتائج الدراسة إلى أن الأشخاص الذين تناولوا حصة واحدة من الخضار الورقية الخضراء كان معدل تراجعهم أبطأ في اختبارات الذاكرة ومهارات التفكير مقارنة بالأشخاص الذين نادرًا ما يأكلونها أو لم يأكلوها أبدًا.

قسمت الدراسة المشاركين إلى خمس مجموعات بناءً على عدد المرات التي تناولوا فيها الخضار الورقية الخضراء وقارنت التقييمات المعرفية لأولئك الذين تناولوا أكثر من غيرها (بمعدل 1.3 حصة في اليوم) وأولئك الذين تناولوا أقل عدد (0.1 حصة في اليوم).

وجد أن درجات المشاركين في اختبارات التفكير والذاكرة انخفضت بمعدل 0.08 وحدة معيارية في السنة.

على مدى 10 سنوات من المتابعة ، كان معدل الانخفاض بالنسبة لأولئك الذين أكلوا أكثر الخضر الورقية أبطأ بمقدار 0.05 وحدة قياسية في السنة من معدل أولئك الذين أكلوا أقل الخضر الورقية.

كان هذا الاختلاف معادلاً لكونك أصغر من 11 عامًا ، وفقًا لموريس.

الكمية المحدد من النظام الغذائي للوقاية من الخرف

وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية ، يمكن أن تشمل بعض أفضل الأطعمة للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالخرف ما يلي:

الحبوب الكاملة (ثلاث حصص أو أكثر في اليوم)

خضروات أخرى (حصة واحدة أو أكثر في اليوم)

المكسرات (في معظم الأيام)

الفول والعدس (ثلاث حصص أو أكثر في الأسبوع)

التوت ، بما في ذلك العنب البري والفراولة (حصتان أو أكثر في الأسبوع)

دجاج أو ديك رومي (حصتان أو أكثر في الأسبوع)

الأسماك (حصة واحدة أو أكثر في الأسبوع)

زيت الزيتون (كالزيت أو الدهن الأساسي الذي تستخدمه)

يشمل تناول الطعام لتقليل خطر الإصابة بالخرف أيضًا تقليل كمية الدهون المشبعة الموجودة في النقانق المقدد والجبن.

علاوة على ذلك ، يمكن أن تكون الأطعمة النشوية مثل الخبز والبطاطس والمعكرونة مفيدة.

بالإضافة إلى مراعاة الأطعمة التي تتناولها ، فإن نظامك الغذائي يشمل أيضًا المشروبات التي تتناولها.

للحصول على أفضل فرصة لتقليل خطر الإصابة بالخرف ، يُعد ستة إلى ثمانية أكواب من الماء مثالية.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .