لجنة من وزارة السياحة لمتابعة أعمال تطوير شاطئ وكورنيش القصير

قامت الوحدة المحلية لمدينة القصير، باستقبال أعضاء لجنة من وزارة السياحة، حيث توجهت اللجنة بمرافقة مدير التخطيط والمتابعة ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة وممثل جهاز التعمير بالبحر الأحمر، إلى شاطئ وكورنيش القصير، وذلك لمتابعة نسب التنفيذ فى خطة تطوير الشاطئ.

وأكد اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، على ضرورة التنسيق بين الوحدة وجميع مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل ظهور المدينة بالمظهر اللائق بها ووجود متنفس حضارى للمواطنين ووضع مدينة القصير على الخريطة السياحية.

وأوصت اللجنة بسرعة الإنتهاء من الأعمال، التى تشمل إنشاء مظلات بالكورنيش بشارع بورسعيد والممشي الشمالى، فضلا عن توصيل جميع المرافق للكافتريات ودورات المياه ليتم العمل بها فى اقرب وقت ممكن.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام بالمظهر العام لمدن المحافظة وتقديم خدمات أفضل للأهالى.