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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شاهد.. أسرار تحكى لأول مرة عن المقبرة الجنوبية للملك زوسر

مصطفى وزيرى
مصطفى وزيرى

قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجللس الأعلى للأثار، إن هرم زوسر المدرج والمقبرة الجنوبية عانوا لدرجة كبيرة جداً من سوء حالة، لافتاً إلى أنه من مارس 2020 دولة رئيس الوزراء  افتتح  الهرم  المدرج والمدخل الجنوبى.


وأضاف مصطفى وزيرى، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أنه بدأ العمل فى المقبرة الجنوبية، مؤكداً أن كل الكتب الاثرية فى العالم اجمعت أن المقبرة الجنوبية للملك زوسر بعمق 28 متر عمق.

 

وفى سياق متصل، افتتح صباح اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مشروع ترميم المقبرة الجنوبية للملك زوسر بسقارة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتي بدأت عام ٢٠٠٦.

 

رافقه خلال الافتتاح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والعميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية و المهندس وعدالله أبو العلا الاستشاري الهندسي لقطاع المشروعات والأستاذ صبري فرج مدير عام منطقة آثار سقارة والدكتور أشرف عويس مدير إدارة ترميم آثار سقارة.

 

وفور وصوله إلى منطقة آثار سقارة،  التقي الدكتور خالد العناني بعدد من السائحين من المانيا والبرازيل و روسيا و أمريكا وأسبانيا وجزر الكاريبي وبولندا والبرتغال والذين حرصوا على الحديث معه، حيث أعربوا عن حبهم لمصر و لمقاصدها السياحية وعما شاهدوه من عظمة و عراقة الحضارة المصرية.

 

من جانبه، دعاهم وزير السياحة والآثار على مصاحبته لافتتاح المقبرة، وقد أعرب السائحون عن سعادتهم بهذه الدعوة حيث سيكونوا  أول  زائري المقبرة منذ أكثر من ١٥ عام.

 

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري ، أن المقبرة الجنوبية للملك زوسر تقع في الركن الجنوبي لمجموعته الجنائزية بمنطقة آثار سقارة، وتتكون من جزئين الجزء العلوى عبارة عن مبنى كالمصطبة مشيد من الحجر الجيرى وبه إفريز مزين بحيات الكوبرا، أما الجزء السفلى منحوت فى الصخر على عمق يصل إلى حوالى 30 متر ويمكن الوصول إليه بسلم حجرى يؤدي إلى باب منحوت فى الصخر أيضا ثم ممر  المدخل به سلم حجرى يؤدي بدوره إلى باب المقبرة والذى يؤدى إلى الممرات الداخلية المؤدية إلى مستوى فراغات المقبرة والحاوية للوحات جدارية مزينة من الفيانس الأزرق.

 

يوجد بالمقبرة بئر في نهايته غرفة دفن بها تابوت ضخم من الجرانيت الوردى تماثل غرفة الدفن فى الهرم المدرج.


كما توجد ممرات ودهاليز طويلة عديدة زينت جدرانها بأبواب وهمية تحمل صورة الملك وألقابه، وزينت الجدران بقطع من الفيانس الأزرق.

 

وأشار العميد مهندس هشام سمير ، إلى أن مشروع ترميم المقبرة بدأ عام ٢٠٠٦، و شمل الدراسات الهندسية والجيوتقنية والجيوبيئية والأثرية للمقبرة حيث تم تنفيذ أعمال ترميم الممرات السفلية وتدعيم الحوائط و الأسقف و إزالة الشروخ وتثبيت بلاطات الفيانس لاستكمال العناصر الداخلية للمقبرة.

 

كما تمت إعادة تجميع و ترميم التابوت الجرانيتي الموجود في قاع بئر الدفن، بالإضافة إلى تأهيل المقبرة للزيارة من خلال تمهيد الأرضيات وتركيب سلم يؤدي إلى البئر والمقبرة وإضاءتها بشكل كامل.

 

هذا وسوف يتم فتح المقبرة للزيارة  بدءا من غدا الثلاثاء ١٤ سبتمبر، على أن تكون أسعار تذاكر الزيارة للمصريين ٤٠ جنية و للطالب المصري ٢٠ جنيه و الأجنبي ١٠٠ جنيه و الطالب الأجنبي ٥٠ جنيه،  وتشمل الزيارة مدخل المقبرة الجنوبية والبئر حتى نهايته والتابوت الحجري.

 

بمناسبة انتهاء مشروع ترميم المقبرة سيتم السماح للسادة الصحفيين و الاعلاميين الكرام بزيارة و تصوير المقبرة كاملة (بما فيها الممرات والدهاليز المغلقة امام الزائرين) مجانا، وذلك بشكل استثنائي حيث أن المنطقة التي سيتم فتحها للزيارة بالمقبرة ستشمل السلم و البئر حتي التابوت فقط و ما دون ذلك من ممرات داخلية ستكون مغلقة أمام الزيارة (فتح خاص فقط).

مصطفي وزيري هرم زوسر المدرج الهرم المدرج رئيس الوزراء الكتب الاثرية المقبرة الجنوبية

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