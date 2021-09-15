تنفيذ 608 أحكام وضبط 553 مخالفة مرورية بأسوان

استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم "الأربعاء "، تنظيم حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام سليم، مدير الأمن.

وأسفرت الحملة فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، عن ضبط متهم ، وبحوزته كمية من الهيروين تزن (500 ) جرام ، وفي مجال تنفيذ الأحكام ، تم تنفيذ 608 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (144) حكم حبس جزئي، و( 26 ) حكم حبس مستأنف، و( 255 ) أحكام غرامات، و( 183) أحكام المخالفات.

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وفي مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 25 قضية تموينية شملت ضبط 10 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 9 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وضبط قضية لسلع مجهولة المصدر ، علاوة علي ضبط 3 قضايا لإستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، فضلاً عن ضبط قضيتين للبيع بأزيد من السعر الرسمي .

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 553 مخالفة مرورية شملت ضبط 7 مركبة توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 83 مخالفة، وتحرير 160 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 40 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 84 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 135 مخالفة متنوعة ، علاوة على ضبط 42 حالة مسببات للحوادث المختلفة.

وفي مجال مخالفات القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان مما أسفر عن ضبط حالتين الإيجابية لتعاطي " حشيش وبانجو ــ أفيون " .

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن و عمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

كما يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية حيث يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.