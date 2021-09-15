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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2022

القوات المسلحة
القوات المسلحة

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2022، والتى سيتم استقبالها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 25/9/2021 وذلك وفقًا للشروط الآتية :

أولاً : المؤهلات العليا
مواليد الفترة من 1/7 حتى 31/12 من جميع السنوات حتى عام 2001 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2021 حتى آخر أغسطس 2021.

وخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز/ مدة التدريب خلال الفترة من أول فبراير2021 حتى أخر أغسطس 2021 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد
من سنوات سابقة.

على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 20/10/2021 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 1/11 حتى 23/11/2021.

ثانيا : المؤهلات فوق المتوسطة
مواليد الفترة من 1/7 حتى 31/12 من جميع السنوات حتى عام 2001 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى
خلال الفترة من أول فبراير 2021 حتى أخر يوليو 2021، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 10/11/2021 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 24/11 وحتى 27/11/2021.

ثالثا : المؤهلات المتوسطة
مواليد أشهر (يناير / فبراير / مارس) عام 2002 الحاصلين على مؤهل متوسط حتى العام الدراسى 2020/2021، وكذا مواليد أشهر (يناير / فبراير / مارس) عام 2001 وما قبلها من خريجى العام الدراسى 2020/2021، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 25/9/2021، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 5/10 وحتى 31/10/2021.

رابعاً : غير ذوى المؤهلات "العاديين"
مواليد اشهر (يناير / فبراير / مارس) عام 2002 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من يوم 17/11/2021، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 28/11 وحتى 11/12/2021.

الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع

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