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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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راندا أبو الحسن توضح أهم ما جاء في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

راندا أبو الحسن
راندا أبو الحسن

قالت دكتور راندا أبو الحسن، الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر: إن تقرير أمس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى تناول كل مسيرة التنمية التى مرت بها مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وأضاف راندا أبو الحسن، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباح الخير  يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن التقرير تطرق لقطاع الصحة والسكن والتعليم والمرأة والبيئة والحماية الاجتماعية ومكافحة كورونا غيرها.

وتابعت الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر، أن التقرير تناول بالأرقام مدى التغيير الناتج فى مصر، منوهه إلى أن اغلبها إيجابي، مؤكدة أن التقرير يظهر التحديات الباقية ويعطى توصيات واولويات ننظر لها فى المستقبل.

وفى سياق متصل، قالت راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن تقرير التنمية البشرية 2021 يجمع كل التغيرات والتطورات التي حدثت بمصر خلال العقد الفائت.

 

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التقرير يرصد التحديات التي تمر بها مصر وكذلك يقدم توصيات للمستقبل .

 

وأكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2016، لم يكن سهلا ولولا إدارته بشكل جيد من قبل مصر، كانت التأثيرات السلبية ستتعاظم خلال فترة أزمة كورونا.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي راندا أبو الحسن المرأة والبيئة الصحة والسكن مكافحة كورونا مصر

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