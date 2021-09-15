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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

8 مجمعات صناعية فى انتظار الطرح خلال العام الجارى.. أرقام وتفاصيل

نيفين جامع
نيفين جامع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد طرح 8 مجمعات صناعية جديدة في العام الجاري، مؤكدة أنه سيتم البدء في تسليم الوحدات بالمجمعات الصناعية التي تم الانتهاء من تنفيذها، ويبلغ عددها 9 مناطق

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وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة فى تصريحات سابقة أنه سيتم تسليم الوحدات الصناعية في المجمعات القائمة، التي أقيمت في المحافظات، مشيرة إلى أنه لن تطرح أراضٍ صناعية في الوقت الحالي، وربط طرحها بمتابعة موقف تنفيذ المشروعات على الأراضي التي أتيحت الفترة الماضية أمام المستثمرين.

وعلى مدار العامين الماضيين، عملت وزارة التجارة والصناعة على طرح 7 مجمعات صناعية جديدة، بإجمالي 1657 وحدة، بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر، بتكلفة استثمارية 4 مليارات و676 مليون جنيه، وبمساحات تتراوح ما بين 48 إلى 792 مترا، وتشمل أنشطة الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء، فضلا عن الملابس الجاهزة والبلاستيك.

وشهد مشروع المجمعات الصناعية تقديم عدد من التيسيرات لتشجيع المستثمرين، وبصفة خاصة صغار المستثمرين، للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة، وبدء مشروعاتهم الصناعية؛ إذ خفضت سعر كراسة الشروط من 2000 إلى 500 جنيه، و300 في بعض الحالات، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض، مع إتاحة مدة الإيجار لـ10 سنوات قابلة للتجديد.

وتسعى الوزارة حاليا إلي الانتهاء من 6 مجمعات أخرى، ضمن خطتها لإنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا، باجمالي 4317 وحدة صناعية كاملة المرافق والخدمات، تتيح ما يقرب من 43 ألف فرصة عمل.

وبحسب بيانات  الوزارة فقد بلغ عدد المصانع التى بدأت الإنتاج الفعلى خلال عام 2020 الماضي نحو 1404 مصانع في مختلف الأنشطة الصناعية، باستثمارات تبلغ 357.2 مليون جنيه، وتوفر 281 ألف فرصة عمل جديدة في 26 محافظة.

وزارة التجارة والصناعة سوهاج نيفين جامع مجمعات صناعية الغربية استثمار المنيا

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