نماذج مشرفة.. طلاب من حقوق عين شمس: بنبيع زلابية وبرجر للصرف علي أنفسنا

رصدت عدسة "صدي البلد" طلاب من حقوق يبيعون زلابية و برجر علي عربية.



قال "عبد الرحمن مرسي" طالب في كليه حقوق انجليزي عين شمس، بدأنا منذ سنتين في هذا المشروع ومعه مجموعة من الشباب أصدقائه، كان بداية المشروع عربية متنقلة في حي "شيراتون" كان يبيع البطاطس بأشكال جديدة ومبتكرة وهوت دوج وفراخ وكان اعتماده الكلي علي طلاب المدارس وعند تغيير نظام التعليم وعدم ذهاب الطلبه، قاموا بالتفكير بعمل فكرة دائمة في مكان سابت.

ولفت "مرسي" أنه فكر في تغيير المشروع والتفكير فيه علي نطاق أوسع وهو عمل 3 عربات متنقلة برسومات ملفتة وهي عربة مخصصة للبروجر والبطاطس والهوت دوج وعربة للكنافة النابلسية والزلابية وعربة للوافل بكثير من النكهات.

وأضاف "مرسي" انهم قاموا بعمل قائمه بكل الاصناف والأكلات المتاحة لديهم وبأسعار أقل بكثير من المطاعم الاخري وبنفس الجودة، تبدأ أسعار الكنافة من 35 الصغيرة إلي 70 الحجم الكبير والبورجر له 3 أحجام مختلفة ويبدأ من 150جم ب40 جنيه الي 250 جم ب60 جنيه.

واختتم "مرسي" أنه يحلم بتكبير المشروع والوقوف بتراخيص من الحي والحكومة للوقوف في أمان واستمرارهم في تكبير حلمهم.