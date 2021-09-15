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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الموجة الـ 18لازالة التعديات

إزالة 46 حالة تعدٍ على أراض زراعية وأملاك دولة خلال يوم واحد بأسيوط

إزالة 46 حالة تعدي
إزالة 46 حالة تعدي على أراض زراعية واملاك دولة

 أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، عن ازالة 46 حالة تعدى على اراضى زراعية واملاك دولة بقرى ومراكز المحافظة اليوم الاربعاء ضمن حملات الموجة الـ 18 لازالة جميع التعديات على اراضى املاك الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وازالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها مع التأكيد على تنفيذ ازالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة و التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديريات الأمن ومراكز الشرطة التابع في نطاقها الإزالة.

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وأوضح محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة اليوم الاربعاء - إن حملات اليوم تمكنت من تنفيذ ازالة 46 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك الدولة بقرى المركز اليوم بمساحة 6545 متر مربع مبانى من اجمالي 99 حالة تم إزالتها منذ بداية تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ 18 للإزالات حتى الآن بإجمالي مساحة 9464متر مربع مباني و14 فدان و12 سهم زراعي.


كما تابع اللواء مهندس شاكر يونس شاكر سكرتير عام المحافظة والعميد محمد صلاح ابوكريشة سكرتير عام مساعد المحافظة حملات ازالة التعديات على اراضى املاك الدولة بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط وبمشاركة حسنى درويش رئيس مركز ومدينة اسيوط وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية وتم خلالها تنفيذ 39 حالة ازالة ، كما قام رؤساء المراكز والوحدات المحلية  بتنفيذ حملات لازالة التعديات وفقا للخطة التى تم وضعها بالتنسيق مع مديرية الامن وبمشاركة مسئولة املاك الدولة والجمعيات الزراعية وبالتنسيق مع قوات الأمن لتأمين حملات الإزالة .


ووجه محافظ  قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء بتكثيف حملات الازالة وفقا للخطة الموضوعة لاستهداف إزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بناءاً على توجيهات القيادة السياسية للدولة ؛ فيما أعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة .

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