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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصات العربية اليوم.. صعود في أبوظبي ودبي والسعودية وقطر.. وتراجع مؤشر مصر

ارشيفية
ارشيفية

شهدت البورصات العربية خلال جلسات التداول اليوم "الأربعاء" 15-9-2021  صعودا لأغلب مؤشراتها.. ونستعرض هنا أداء البورصات العربية البورصة العربية خلال جلسة اليوم. 

 

البورصة المصرية:

تراجعت بورصة مصر في جلسة الأربعاء والتي اتسمت بعودة قوية للسيولة والتي سجلت مستويات تخطت المليار جنيه للمرة الأولى في أكثر من شهر.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق على تراجع بنحو 0.3% إلى 11149 نقطة.

وتراجعت أسهم بايونيرز القابضة بنحو 4% بالتزامن مع تقدم الشركة بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية لتسجيل الشركتين المنقسمتين الناتجتين عن تقسيم الشركة إلى 3 شركات.

 

السوق السعودي:

أنهى السوق السعودي تداولات الأربعاء على صعود مع توقف عمليات جني الأرباح التي شهدها السوق في الجلسات الماضية.

 

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق مرتفعا بنحو 0.3% فوق مستويات 11400 نقطة بالمئة، بدعم من أسهم قطاعي المواد الأولية والبنوك مع صعود سهم سابك 2% ومصرف الراجحي 0.3% بالإضافة لقفزة لسهم أرامكو بنحو 0.6%.

 

وأعلنت شركة الرياض المالية وهي أحد المستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات في تغطية الطرح العام الأولي  لشركة أكوا باور السعودية عن تحديد النطاق السعري للطرح وسط مؤشرات على اقبال كثيف من قبل المستثمرين.

 

وتزامن صعود السوق مع بيانات إيجابية بشأن التضخم والذي سجل أبطأ وتيرة نمو سنوية له في أغسطس أب منذ أواخر 2019 مع تلاشي آثار زيادة ضريبة القيمة المضافة بنحو 3 أضعاف في يوليو تموز قبل الماضي.

 

سوق دبي المالي :

عكس المؤشر العام الاتجاه الهابط والذي كان سائدا خلال جلسة الأربعاء ليرتفع بنحو 0.15% بنهاية الجلسة مُنهياً سلسلة من 3 جلسات متتالية من الانخفاض ،وجاء الدعم من أسهم العقار بعد ارتفاع كل من سهمي إعمار العقارية وإعمار مولز بنسبة 1.3% و 1% على التوالي ، وتأتي هذه الارتفاعات نتيجة

استغلال المستويات المنخفضة بعد عدة جلسات من التراجع و في ضوء معامل تبادل الإندماج بين السهمين والبالغ 0.51 .

 

سوق أبوظبي :

استعاد المؤشر العام تألقه بعد 3 جلسات متتالية من التصحيح السعري ليرتفع بنحو 0.8% في جلسة الأربعاء ليستعيد مستويات 7800 نقطة وسط سيولة مرتفعة تجاوزت ملياري درهم.

وجاء الدعم من سهم أبوظبي الأول الذي استعاد مستويات الـ 18 درهما مرتفعا بأكثر من 1% .

 

بورصة قطر :

تماسك المؤشر العام فوق مستويات 11100 نقطة بالرغم من سيطرة جني الأرباح على تداولات جلسة الأربعاء.

وعلى الرغم من اللون الأحمر الذي طغى على المؤشر ، استطاع سهم قامكو التالق خلال الجلسة ليرتفع الى أعلى مستوياته منذ الإدراج قبل أن يخسر جميع مكاسبه ويغلق مستقرا عند 1.78 ريال.

 

بورصة الكويت :

طغى اللون الأحمر على المؤشرات الرئيسية الثلاثة للبورصة القطرية بعد سيطرة جني الأرباح على تداولات الجلسة .

وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.2% مٌنهيا سلسلة من الارتفاعات اليومية استمرت لـ 4 جلسات وذلك بعد عدم نجاح المؤشر في اختراق مستويات 5600 نقطة في الجلسة السابقة .

 

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