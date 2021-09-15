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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفد مجلس الشيوخ المصرى يشارك في متابعة الانتخابات البرلمانية الروسية

أعضاء مجلس الشيوخ
أعضاء مجلس الشيوخ

يغادر القاهرة غدا الخميس، وفد رفيع المستوي من أعضاء مجلس الشيوخ إلى موسكو لمتابعة الانتخابات التشريعية الروسية التي ستجري من 17 و حتي 19 سبتمبر، بناء علي دعوة موجهة من مجلس الدوما الي مجلس الشيوخ المصري برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.


يتكون الوفد من النائب شريف الجابري – وكيل لجنة الشباب و الرياضة، النائبة نيفين جورج – عضو لجنة الصحة، النائب محمود فيصل القط – أمين سر لجنة الثقافة و السياحة و الاعلام.


ويقوم الوفد باجراء عدة لقاءات هامة علي هامش الزيارة مع أعضاء بارزين بمجلس الدوما الروسي لبحث سبل تعزيز العلاقات التاريخية بين مصر و جمهورية روسيا الاتحادية، كما سيقوم الوفد بمتابعة عملية التصويت و زيارة المراكز الانتخابية طوال فترة العملية الانتخابية.
 

والجدير بالذكر انه ستُجرى الانتخابات التشريعية في روسيا علي 450 مقعد مطروح للتصويت في مجلس الدوما الثامن، وهو مجلس النواب للجمعية الاتحادية الروسية و يدخل حزب روسيا الموحدة الانتخابات وهو الحزب الحاكم بعد فوزه في انتخابات عام 2016 بنسبة 54.2 ٪ من الأصوات وحصوله على 343 مقعدًا.

أعضاء مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ متابعة الانتخابات التشريعية الانتخابات التشريعية الروسية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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