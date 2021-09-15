عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة علاقات: المقصود من تريند "تزوجني بدون مهر" تقليل تكاليف الزواج

الدكتورة بسمة سليم،
الدكتورة بسمة سليم، خبيرة العلاقات الأسرية

علقت الدكتورة بسمة سليم، خبيرة العلاقات الأسرية، على تريند "تزوجني بدون مهر" المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "هذا الهشتاج أُطلق في لبنان بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على اللبنانيين".


وتابعت "سليم"، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الهدف من هذا الهاشتاج ليس إلغاء المهر بشكل مطلق، ولكن تقليل تكاليف الزواج، وهذا الأمر مطلوب في الدين الإسلامي إلى حد كبير، معقبة: "لازم نقدم مهر حتى ولو خاتم من حديد كما حث الرسول صلى الله عليه وسلم".

 

ولفتت إلى أن الزوج مطالب شرعًا بتوفير السكن وتوفير مفروشات منزل الزوجية، ولكن المبالغة ليست مطلوبة في الإسلام على الإطلاق، مشيرة إلى أن الزواج في مصر قائم على المشاركة في تجهيز الشقة والسكن.

 

وأوضحت أن المقصود من تريند "تزوجني بدون مهر" هو تقليل تكاليف الحياة الزوجية من أجل تيسير الزواج، مشيرة إلى أن المهر حق شرعي للمرأة ولا يجب المبالغة  فيه على الإطلاق.

 

وأكملت: أن أهل الزوجة لا يجب عليهم ان يتشرطوا شراء شقة في مكن معين، أو توفير الأجهزة بشكل معين، لافتة إلى أن هناك ضرورة لتغير ثقافة المجتمع، والرجوع إلى الأصول.

 

وأضافت أن البعض قد يطالب بمنع المهر، والبعض الآخر يُبالغ في المهر والتكاليف الزوجية، معقبة: "هو مفيش وسط، يا أما نبالغ أووي في المهر، يا أما نطالب بإلغائه".

 

وشددت على أهمية تسهيل إجراءات الزواج من خلال فرش المنزل بالأدوات البسيطة مثل غرفة النوم وأدوات المطبخ، ومن ثم توفير مستلزمات المنزل بالتدريج بعد الزواج.

 

واستطردت: "الأساس في الزواج هو الرحمة والسكنية، وليس فرش منزل الزوجية أو الزواج من أجل الزواج فقط".


وأضافت أن حصول الزوجة على قائمة المنقولات بعد الطلاق ليس له أي ثمن، معقبة: "الأساس هو الحياة الزوجية السليمة ببناء المنازل على الأصول".

 

العلاقات الأسرية تزوجني بدون مهر لبنان تكاليف الزواج اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين ريال مدريد وإنتر في دوري أبطال أوروبا

أول تعليق لـ وزارة الخارجية على بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة

الشوط الأول .. ميلان يقلب الطاولة على ليفربول ويسجل هدفين في 3 دقائق

السودان: استمرار ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد أمننا ويعتبر تعنت أثيوبي

ننشر تفاصيل جنازة نجل إمام الدعاة.. ونقابة القراء تنعيه

في جولة تشمل مصر.. وزير خارجية الكونغو بالسودان بسبب سد النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد في موقف إثيوبيا من العودة لمفاوضات سد النهضة.. تفاصيل

وفاة أحمد متولي الشعراوي نجل إمام الدعاة بألمانيا

حجازي:بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة غير مسبوق فى تاريخ الأمم المتحدة

أنغام لـ عمرو أديب: «شيلوا الصورة دي».. والإعلامي يرد: «هرفد اللي نزلها»|فيديو

باليوم والساعة والدقيقة.. تفاصيل عقد محمد صلاح الخرافي مع ليفربول

الرخيص يفضل رخيص.. خناقة بين زوجتي حمزة المثلوثي وحمدي النقاز | شاهد

جلست مع سائق أوبر في شقته لمدة أسبوع ومكنتش اعرفه.. نص اعترافات موكا حجازي

بمختلف محافظات الجمهورية.. إرسل الكود الموجود داخل الكيس لتربح شقة كاملة التشطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

بتخفيضات 30% .. رئيس الوزراء يتفقد معرض أهلًا بالمدارس

بمشاركة 85 طائرة| وزير الدفاع يشهد أنشطة تدريبية لـ "النجم الساطع 2021 " بإحدى القواعد الجوية

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على ضوابط تنظيم مجموعات التقوية في العام الدراسي الجديد

فيديوجراف| نيتها سيئة.. إثيوبيا تضلل السودان بشأن سد النهضة

فيديوجراف.. متى يعود وائل الإبراشي للشاشة؟.. المصير مجهول

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

اﻟﻤﺰﻳﺪ