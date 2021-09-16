بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كب كيك ريد فيلفيت

كب كيك ريد فيلفيت من الحلويات التي يعشقها الأطفال و تحرص الكثير من الأسر على شرائها من المحلات نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ.
قدمت الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل كب كيك ريد فيلفيت في المنزل.
مقادير كب كيك ريد فيلفيت
كب كيك:
300 جرام سكر
1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة كاكاو بودرة
100 ملى زيت
240 ملى حليب رايب
4 بيض
2 ملعقه كبيرة لون طعام أحمر
1 ملعقة صغيرة خل
1 ملعقة صغيرة فانيليا
فروستنج تشيز كيك:
100 جرام جبنة كريمي
500 جرام سكر بودرة
350 جرام زبدة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
طريقة تحضير كب كيك ريد فيلفيت
كب كيك:
- ثم يوضع الخليط في قوالب كب كيك مبطنة بورق كب كيك ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة 25 دقيقة
فروستنج:
- يخفق زبدة وجبنة كريمي وفانيليا ثم يضاف السكر بودرة تدريجيا
- ثم يزين الكب كيك بالفروستنج