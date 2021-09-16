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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كب كيك ريد فيلفيت

طريقة عمل كب كيك
طريقة عمل كب كيك ريد فيلفيت

 كب كيك ريد فيلفيت من الحلويات التي يعشقها الأطفال و تحرص الكثير من الأسر على شرائها من المحلات نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ.

 

قدمت الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر  على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل  كب كيك ريد فيلفيت في المنزل.

 

 

مقادير كب كيك ريد فيلفيت


كب كيك:

300 جرام سكر 

1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا 

1 ملعقة صغيرة ملح 

1 ملعقة صغيرة كاكاو بودرة

 100 ملى زيت 

240 ملى حليب رايب 

4 بيض 

2 ملعقه كبيرة لون طعام أحمر

 1 ملعقة صغيرة خل 

1 ملعقة صغيرة فانيليا 

 

فروستنج تشيز كيك:

100 جرام جبنة كريمي

 500 جرام سكر بودرة 

350 جرام زبدة 

1 ملعقة صغيرة فانيليا 

 


 

طريقة تحضير كب كيك ريد فيلفيت

كب كيك:

- ثم يوضع الخليط في قوالب كب كيك مبطنة بورق كب كيك ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة 25 دقيقة

 

فروستنج:

- يخفق زبدة وجبنة كريمي وفانيليا ثم يضاف السكر بودرة تدريجيا

- ثم يزين الكب كيك بالفروستنج

 

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