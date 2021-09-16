بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كب كيك ريد فيلفيت

كب كيك ريد فيلفيت من الحلويات التي يعشقها الأطفال و تحرص الكثير من الأسر على شرائها من المحلات نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ.

قدمت الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل كب كيك ريد فيلفيت في المنزل.

مقادير كب كيك ريد فيلفيت



كب كيك:

300 جرام سكر

1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة كاكاو بودرة

100 ملى زيت

240 ملى حليب رايب

4 بيض

2 ملعقه كبيرة لون طعام أحمر

1 ملعقة صغيرة خل

1 ملعقة صغيرة فانيليا

فروستنج تشيز كيك:

100 جرام جبنة كريمي

500 جرام سكر بودرة

350 جرام زبدة

1 ملعقة صغيرة فانيليا





طريقة تحضير كب كيك ريد فيلفيت



كب كيك:

- ثم يوضع الخليط في قوالب كب كيك مبطنة بورق كب كيك ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة 25 دقيقة

فروستنج:

- يخفق زبدة وجبنة كريمي وفانيليا ثم يضاف السكر بودرة تدريجيا

- ثم يزين الكب كيك بالفروستنج