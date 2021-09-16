أخبار التعليم.. تنسيق المرحلة الثالثة 2021 .. سجل الآن عبر هذا الرابط .. لطلاب الثانوية العامة.. بدء الاختبار الشفهى للقبول بحقوق عين شمس للقسم الفرنسي

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية:

الأحد.. جامعة حلوان تتابع دورة تدريبية حول كيفية حل المشكلات

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر سبتمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية للتأهيل لسوق العمل



ينظم مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، مجموعة من البرامج والدورات التدريبية في العديد من المجالات العامة في مجالات سوق العمل وتتميز البرامج التدريبية للمركز بإمكانية الحصول على شهادة معتمدة علي المستوي القومي، ووجود حقيبه تدريبية كامله لكل برنامج، اختبار في نهاية البرامج لتقييم المتدرب كما أن البرامج التدريبية متاحة لجميع المهتمين من داخل الجامعة وخارجها

تنسيق الجامعات 2021.. آداب القاهرة توضح شروط التحاق الطلاب الوافدين بالكلية



كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن شروط التحاق الطلاب الوافدين بقسم اللغة الإنجليزية للعام الدراسى الجديد 2021-2021 .



لطلاب الثانوية العامة.. بدء الاختبار الشفهى للقبول بحقوق عين شمس للقسم الفرنسي

اعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس برئاسة الدكتور ناجي عبد المؤمن القائم بعمل عميد الكلية عن بدء قبول القسم الفرنسى بها للدفعة الجديدة للعام الجامعى 2021/2022م من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها.



تنسيق المرحلة الثالثة 2021 .. سجل الان عبر هذا الرابط



فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الالكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2021 ، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين حتى يوم الاثنين الموافق 20/9/2021.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. ننشر كل ما يخص اختبارات القدرات بـ"الفنون الجميلة"

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات وفي إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021، لطلاب الشهادات الفنية



