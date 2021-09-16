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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يسرا اللوزي تواصل تصوير حكاية بالورقة والقلم من مسلسل إلا أنا

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

تواصل الفنانة يسرا اللوزي، تصوير أحداث حكاية "بالورقة و القلم" في الموسم الثاني من مسلسل "إلا أنا".

 

انتهت يسرا، من تصوير عدد من المشاهد في منطقة المعادي ثم إنتقلت للتصوير في منطقة العبور، حيث يقوم فريق العمل بتصوير بعض المشاهد الخارجية.

 

تُعرض  حكاية "بالورقة و القلم" ابتداءً من السبت ١٨ سبتمبر على DMC و DMC دراما، و على منصة WATCHIT.
 

يذكر أن شاركت يسرا اللوزي، في مسلسل "بين السما والارض" رمضان الماضي، العمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ.

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حكاية بالورقة والقلم يشارك في  بطولتها الفنانة يسرا اللوزى و علي الطيب وعماد رشاد، وعدد كبير من النجوم.

 

تدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا.

كما شاركت يسرا بمسلسل "قمر هادي" أمام النجم هانى سلامة وداليا مصطفى ، والمسلسل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ومونتير عمرو عاكف، وإنتاج سينرجي.

 

يسرا اللوزي الفنانة يسرا اللوزى إلا أنا بالورقة و القلم المعادي DMC

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