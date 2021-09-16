ضمن مبادرة حياة كريمة.. تنفيذ مشروعات خدمية في 42 قرية بأبو حمص

مبادرة حياة كريمة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري، لتوفير حياة كريمة وإحداث تنمية مستدامة للفئة الأكثر إحتياجاً، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم، وتحقيق تنمية شاملة بقرى الريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية .

و تابع المحافظ الجهود المبذولة والأعمال الجارية ضمن المبادرة تحت إشراف الإدارة الهندسية للقوات المسلحة بمركز أبو حمص ومنها إنشاء :-

متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة

- مجمع الخدمات ومركز شباب ومجمع خدمات الزراعى بسنتواى بأبو حمص .

- مدرسة النخلة القبلية ومجمع الخدمات ،مركز شباب النخلة القبلية.

- مجمع الخدمات والمجمع الزراعى بقرية نخلة البحرية و مدرسة النخلة البحرية بأبو حمص

وأشار اللواء المحافظ أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بمراكز ( دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون ) بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية و٢٠٧ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع .