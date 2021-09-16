محافظ أسيوط يكرم وكيل وزارة الشباب والرياضة قبل نقله للجيزة

لتميزه وجهوده خلال فترة عمله بالمحافظة

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اللواء عبد الرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة لمجهوداته المتميزة وانجاز عدد من المشروعات بالمحافظة خلال عمله بالمحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى.

جاء ذلك على هامش اجتماع الوزير المحافظ مع قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد محمد صلاح ابوكريشة سكرتير عام مساعد المحافظة .



حيث أهدى محافظ أسيوط وكيل وزارة الشباب والرياضة شهادة تقدير و وسام المحافظة نظرًا لجهوده المخلصة في الدفع بمنظومة العمل التي اتسمت بالتفاني والأداء المتميز ،فضلا عن تنفيذ فعاليات اللقاءات الشبابية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى فضلا عن حملات التبرع بالدم بمختلف مراكز الشباب والاندية وحملات التطعيم ضد فيروس كورونا ، متمنيًا الاستمرار في تطوير منظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات في أماكن العمل واستكمال الفعاليات والمشروعات التي يجري تنفيذها في كافة ربوع وأنحاء المحافظة .



وأثنى المحافظ على دور مديرية الشباب والرياضة فى النهوض بالنشء والشباب ورعايتهم وتقديم كافة الرعاية لهم فى مختلف الانشطة الرياضية والثقافية والفنية والمشاركة المجتمعية فى كافة الفعاليات ومساهماتها البناءة وتعاونها المستمر مع أجهزة المحافظة ،مؤكدًا أن المحافظة تحظى بالعديد من النماذج التي اثبتت كفائتها في مختلف مجالات العمل مؤكدًا أننا نحرص على تكريم هذه النماذج تقديرًا لجهودهم وتحفيزًا لهم للاستمرار في بذل المزيد من الجهد.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أصدر ، اليوم الخميس، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد عبدالوكيل بالعمل بالعمل وكيلًا لوزارة الشباب والرياضة بمحافظة بأسيوط.



كما أصدر وزير الشباب والرياضة قرارًا، بنقل اللواء عبدالرحمن شلش، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة بأسيوط، للعمل وكيلاً للوزارة بمحافظة الجيزة.