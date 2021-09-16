القومي للمرأة يشيد بمهرجان إيزيس الدولي

يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى ، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى جميع القائمين على مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة "دورة فتحية العسال" لانطلاق فعالياته أمس بدار الأوبرا المصرية.



حيث عبرت الدكتورة مايا مرسى عن فخرها وسعادتها بإطلاق مصر لأول مهرجان دولي متخصص في مسرح المرأة في الوطن العربي ، قائلة :"ليس بجديد على مصر اهتمامها بجميع أشكال الفنون وبفن المسرح أبو الفنون بشكل خاص.. فها هي جدران المقابر الفرعونية تشهد على ريادة مصر لهذا الفن الراقي".



وأكدت رئيسة المجلس أن مهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة يكتسب أهمية كبيرة لعدة أسباب من بينها أنه يتواكب مع جهود الدولة الرامية لتمكين المرأة المصرية والنهوض بأوضاعها ، ويتيح المجال لإقامة جسور ثقافية بين النساء حول العالم لتبادل الخبرات والثقافات حول قضاياها ، الى جانب تحفيز النساء على التعبير عن قضاياهن وافكارهن بحرية، و تشجيع صناع المسرح على الاهتمام بتناول قضايا المرأة ، وعبرت عن خالص تمنياتها بنجاح المهرجان .



يذكر أن مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ومركز التحرير الثقافي وإيفيت هاوس والمجلس الثقافي البريطاني و معهد جوتة و التحرير لاونج، والسفارة الهولندية، وتجمع تماسي للفنون الأدائية واستوديو عماد الدين و مسرح روابط وجمعية النهضة العلمية والثقافية الجيزويت وكلتوجراف وسامى أمين، وجمعية يهمني الانسان .