الأب قعيد والابن مدمن هيروين.. القصة الكاملة لقتل عاطل لوالده في الجيزة



كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة تفاصيل مثيرة في قتل شاب لوالده بمدينة أوسيم شمال الجيزة حيث تبين أن الأب المجني عليه قعيد يعاني من شلل رباعي بجميع أطرافه وزوجته متوفية ويقيم برفقة نجله المتهم بمفردهما.



وأضافت التحريات أن الأب القعيد يتلقى مساعدات مالية ليتمكن من الإنفاق على نفسه وابنه وان الابن أدمن تناول الهيروين فأصابه بحالة نفسية سيئة واكتئاب وكان دائم الشجار مع والده لأخذ المال منه لشراء المخدرات كما أنه اعتاد سرقة النقود من والده وسبق وقام بسرقة هاتفه المحمول لبيعه وشراء مخدرات بثمنه.



ويوم الواقعة عاد الابن لطلب المال من والده الذي رفض بشدة فحمل الابن عصا خشبية "شومة" كانت بالغرفة وانهال بها على رأس والده حتى فارق الحياة وفر هاربا.



وأمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة عجوز قتله نجله بمدينة أوسيم لرفضه إعطاءه مبلغ مالي لشراء المواد المخدرة.



وأحالت النيابة المتهم إلى مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة من دمائه لإجراء تحليل له لبيان مدى إدمان المواد المخدرة من عدمه.

معاينة مسرح جريمة قتل عاطل لـ والده في أوسيم

وانتقلت النيابة لمعاينة مسرح الجريمة ومناظرة الجثة والكشف عن ملابسات الواقعة وظروفها، وأسفرت المناظرة عن العثور على جثة عجوز قعيد يعاني من "شلل رباعي" مصاب بتهشم بالرأس نتيجة ضرب المتهم له بشومة على رأسه.



تبين من التحقيقات مع المتهم أنه طلب من والده فلوس ورفض بسبب سلوكه السيئ وشراؤه للمخدرات، فخاف عليه والده إعطائه الأموال لتعاطيه المواد المخدرة بخطف هاتفه ودارت بينهما مشاجرة على إثرها قام المتهم التقاط زجاج مكسور وطعن والده وفر هاربا.



كما تبين من التحريات أن المتهم يبلغ من العمر 17 عاما، يعمل سائق توك توك، وقام بضرب والده بعصا خشبية على رأسه لشراء المواد المخدرة، وتمكنت القوات من ضبط المتهم.



تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بمقتل عجوز بمدينة أوسيم اثر اصابته بضربة على الرأس ووجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال لفحص البلاغ.



وأشارت التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة إلى أن ابن المجني عليه وراء قتله لخلافات عائلية بينهما وإدمان المتهم للمواد المخدرة

وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث وتمكنت من إلقاء القبض على الابن المتهم، بمواجهته اقر انه تشاجر مع والده فضربه بعصا خشبية "شومة" على راسه وفر هاربا.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.