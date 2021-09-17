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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

9 شروط للحصول على منحة دراسية بقانون البعثات الجديد

منحة دراسية
منحة دراسية

يعتبر القانون الصادر برقم 149 لسنة 2020 بشأن تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية،من أهم القوانين التى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تهدف إلى تحديد طبيعة العلاقة بين الدولة وجهة الابتعاث وهي الجامعة أو الجهة الموفد إليها الموفد لتلقي البعثة أو الاجازة الدراسية ، تضمن قيام مكتب البعثات المختص بتلقي تقارير عن مدى استجابة الموفد لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها وهو ما لم يكن متاحا طبقا للقانون القديم وذلك حتى يمكن متابعة التطور الدراسي  للموفد. 

 

كما يهدف إلى السماح باستمرار الموفد المتفوق في دراسته للحصول على المؤهل الأعلى ، ويتم تطبيقه على كافة المستفيدين من أحكام ليضمن استفادة كافة فئات المجتمع كطلبة الجامعات والنابغين من برامج الابتعاث المختلفة.

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 شروط الحصول على منحة دراسية


ونص القانون على أنه يجب أن يتوافر فى المبعوث الشروط الأساسية الآتية:

1- أن يكون مصرى الجنسية.

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو فى إحدى الجرائم الإرهابية أو الجرائم المرتبطة بها ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

3- أن يكون متمتعا باللياقة الصحية التى تقتضيها البعثة، وأن تكون حالته الصحية بدرجة تسمح له باحتمال طبيعة الدراسة وظروفها فى البلد المزمع إيفاده إليها والشروط التى تحددها.

4- أن يكون مستوفيا للشروط الخاصة بالترشيح للمجال والمستوى الذي تقدم له والتى تضعها اللجنة عند الإعلان عن البعثات.

5- أن يكون على قوة العمل وقت التقدم للحصول على البعثة.

6- ألا يكون قد سبق إيفاده فى بعثة للغرض ذاته.

7- ألا يكون المتقدم قد عاد من إيفاد سابق، أو ألغى إيفاده لأسباب ناشئة عن تقصيره، أو عدم قدرته على التحصيل العلمى ، أو لسوء السلوك.

8- ألا يكون المتقدم على منحة مقدمة للدولة أو بعثة أو إجازة دراسية لذات غرض الإيفاد خلال فترة التقدم للإعلان.

9- الحصول على موافقة السلطة المختصة بالجهة التابع لها المبعوث.

وللجنة أن تضمن الإعلان عن البعثات شروطا إضافية أخرى بما يضمن حسن اختيار المبعوثين وتكفل انتقاء أفضل العناصر.

تنظيم البعثات السيسي منح بعثة موفد منحة دراسية

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9 شروط للحصول على منحة دراسية بقانون البعثات الجديد

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