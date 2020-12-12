منح جديدة تعلن عنها إدارة البعثات بالتعليم العالي

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة سفارة جمهورية مصر العربية بسنغافورة بان جامعة Nanyang Technological University تقدم منحا دراسية على برنامــج الدراسات العليا فى الاقتصاد التطبيقى Msc in Applied Economics التى تنظمه كليه العلوم.





وأوضحت أن بيانات المنحه هي:-





- عدد (1)منحه كامله القيمه الماليه 42.000 دولار سنغافورى(اعفاء من الرسوم وبالاضافه الى راتب قيمته 10.000 دولار)





- عدد (2)منحه دراسيه بقيمه 32.000 دولار سنغافورى( اعفاء من الرسوم الدراسيه)





- عدد (2)منحه دراسيه بقيمه 16.000 دولار سنغاقورى ( تغطى نصف قيمة المصاريف الدراسيه)





وذلك علما بأن مدة المنحه والدراسه عام واحد،مشيرة إلى أن أخر موعد للتقدم للمنحة 31 يناير 2021.





ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الى الموقع الالكترونى :-

http://www.sss.ntu.edu.sg/Programmes/msae/Pages/Home.aspx





كما يمكن التقدم على المنحه على الموقع الالكترونى التالى :-





www.sss.ntu.edu.sg/Programmes/msae/Pages/Online-Application-Date.aspx









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وكان قد أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن منحًا لمرحلة الدكتوراه والمقدمة من دولة المجر وعددها ( 15 ) منحة للحصول على درجة الدكتوراه باللغة الإنجليزية في أى مجال ذات الاهتمام بما فى ذلك مجال الفنون والأدب .





وأوضحت أن شروط التقدم للمنح :





- أن يكون المرشح مصري الجنسية ومن معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية – المعاهد – الهيئات – المراكز البحثية .





- ألا يزيد سن المتقدم عن 32 سنة في 1/9/2021 .





- أن يشغل المتقدم وقت الإعلان وظيفة مدرس مساعد أو ما يعادلها بأحد الجامعات المصرية أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات





- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين قبل 1/9/2021 .





- ألا يكون قد مضى على تسجيل المرشح للدكتوراه بالوطن أكثر من عام ونصف عند التقدم للمنحة .





كما أشارت إلى أن بيانات المنحة المقدمة من الجانب المجرى :

- الدراسة بدون رسوم – توفير أماكن للإقامة بالمدن الجامعية – الحق في الخدمات الصحية الأساسية .

- بدل منحة شهرية ( وفقًا للقواعد المعمول بها فى المجر ) .

- المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة .

- تتحمل البعثات ( فيما لا تتحمله جهة أخرى ) لطلاب الدكتوراه باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب المجرى طبقًا للبرنامج التنفيذى وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة وذلك طبقًا للائحة المالية للبعثات .

- لا تتحمل البعثات أى نفقات للأسرة طبقًا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 23/8/2017 والمعدل بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 19/11/2017 .





ويتم التقدم لهذه المنح على الموقع الإلكتروني الخاص بالجانب المجرى وهو : www.stipendiumhungaricum.hu









وتابعت: المستندات المطلوبة لمنح الدكتوراه :





- استمارة بيانات باللغة العربية معتمدة من جهة العمل ( موضحًا بها تاريخ التعيين ) .

- نسخة من خطة البحث باللغة العربية واللغة الإنجليزية معتمدة – نسخة من نبذة عن الحياة العلمية ” C.V. ” باللغة الإنجليزية معتمدة .

- خطاب ترشيح من جهة العمل موضحًا به عدم الترشيح لأي منحة أو بعثة أخرى ، وكذا ما يفيد إرسال استمارات استطلاع رأى الجهات الأمنية للموافقة على السفر .

- صورة طبق الأصل باللغة الإنجليزية من شهادة البكالوريوس وتقديرات السنوات الأربع – صورة طبق الأصل من شهادة الماجستير – نسخة من ملخص رسالة الماجستير معتمدة .

- نسخة من استمارة التقدم للمنحة المتاحة إلكترونيًا من الجانب المجرى مستوفاه .

- الرقم المرجعى المسجل بموقع قطاع الشئون الثقافية والبعثات .

- صورة جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

- أصل شهادة اجتياز المرشح لــــ 60 درجة تويفل دولى IBT أو 6 درجات في اختبار IELTS أكاديمي ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى .

- يتم تسليم المستندات المطلوبة في العنوان التالي : 7 شارع إبراهيم أبو النجا – مدينة نصر الدور الرابع .

- لا يلتفت إلى الأوراق التي تقدم عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني .

- أخر موعد لتقديم المستندات لإدارة البعثات : يوم الأحد الموافق 17 / 1 / 2021 .

(مرحلة الماجستير)





يعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات عن منحًا لمرحلة الماجستير والمقدمة من دولة المجر وعددها ( 20 ) منحة للحصول على درجة الماجستير في المجالات الآتية ( الزراعة – الهندسة – التكنولوجيا – العلوم الطبيعية ) .

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شروط التقدم للمنح :





أن يكون المرشح مصري الجنسية .

ألا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة في 1/9/2021 .

بيانات المنحة المقدمة من الجانب المجرى :





الدراسة بدون رسوم – توفير أماكن للإقامة بالمدن الجامعية – الحق في الخدمات الصحية الأساسية .

بدل منحة شهرية ( وفقًا للقواعد المعمول بها فى المجر ) .

المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة .

تتحمل البعثات ( فيما لا تتحمله جهة أخرى ) لطلاب الماجستير ( لأعضاء هيئة التدريس فقط ) باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب المجرى طبقًا للبرنامج التنفيذى وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة وذلك طبقًا للائحة المالية للبعثات .

يتم التقدم لهذه المنح على الموقع الإلكتروني الخاص بالجانب المجرى وهو : www..stipendiumhungaricum.hu





المستندات المطلوبة لمنح الماجستير :





استمارة بيانات باللغة العربية معتمدة من جهة العمل ( موضحًا بها تاريخ التعيين ) ( لأعضاء هيئة التدريس ) .

نسخة من خطة البحث باللغة العربية واللغة الإنجليزية معتمدة – نسخة من نبذة عن الحياة العلمية ” C.V. ” باللغة الإنجليزية معتمدة ( لأعضاء هيئة التدريس ) .

خطاب ترشيح من جهة العمل موضحًا به عدم الترشيح لأي منحة أو بعثة أخرى ، وكذا ما يفيد إرسال استمارات استطلاع رأى الجهات الأمنية للموافقة على السفر ( لأعضاء هيئة التدريس ) .

صورة طبق الأصل باللغة الإنجلي



