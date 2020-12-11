جامعة الدلتا التكنولوجية تعلن الخدمات الصحية المتاحة للطلاب

كشفت هدير الجوهرى المتحدث الإعلامى بإسم جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا عن الخدمات الصحية التي تقدمها الجامعة ويمكن للطالب الاستفادة منها والحصول عليها .





وقالت هدير الجوهري، فى تصريحات لموقع "صدى البلد" إن جامعة الدلتا التكنولوجيا تقدم الرعاية الصحية اللازمة لطلابها ، وان الطلاب الذين يعانون من اى ازمات او اعراض صحية؛ يتم تحويلهم إلى العيادات الموجودة بالجامعة ، والتي هي على استعداد تام للتعامل من اى اصابات قد تتطلب إسعافات أو تدخلات طبية سريعة وعاجلة ، واذا تطلب الامر؛ يتم نقل الطالب المصاب الى المستشفيات الجامعية .





وأضافت الجوهرى انه فى حالة الاشتباه بأعراض كورونا لدى اى من الطلاب او العاملين بالجامعة يتم التعامل مع الطلاب وفق الامكانيات المتاحة وتحويلهم للمستشفيات الجامعية المتخصصة .





واشارت هدير الجوهرى إلى أنه لم ترصد الجامعة حتى الآن أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب وان الجامعة مستعدة التعامل فى حالة تم الاشتباه فى إصابة أي أحد من الطلاب .



