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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يعلق على أداء تيبو كورتوا في دوري أبطال أوروبا

أحمد شوبير
أحمد شوبير

علق الإعلامي أحمد شوبير علي أداء اللاعب تيبو كورتوا في دوري أبطال أوروبا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

 

ودشن أحمد شوبير كاتبًا: “تيبو كورتوا مستوى عالي جداً مع ريال مدريد مصدر قوة كبير ورهيب يؤكد انه الافضل دائماً ،بداية استثنائية هذا الموسم”.

 

بهدف قاتل..ريال مدريد يحقق انتصارًا صعب على إنتر في دوري أبطال أوروبا

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين ريال مدريد وإنتر في دوري أبطال أوروبا

 

وكان قد فاز فريق ريال مدريد الإسباني على إنتر الإيطالي بهدف دون مقابل، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 

الشوط الأول شهد سيطرة شبه مطلقة لإنتر الإيطالي، لكن البلجيكي تيبو كورتوا تألق في التصدي و الدفاع عن مرمى ريال مدريد.

 

وتصدى كورتوا لتسديدة إيدين دجيكو في الدقيقة الثامنة، الذي انفرد بالمرمى، لكن الحارس البلجيكي حافظ على نظافة شباك ريال مدريد.

 

استمر ضغط إنتر وسط حذر دفاعي من لاعبي ريال مدريد، وتألق لـ كورتوا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

 

وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة إنتر، لكن البرازيلي رودريجو جويس تمكن من تسجيل هدف الانتصار لريال مدريد في الدقيقة 89 من متابعة لتمريرة كامافينجا، ليقود فريقه لتحقيق الفوز.

 

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد لـ 3 نقاط في المركز الثاني للمجموعة الرابعة.

 

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي: 

كورتوا ألابا - ناتشو - ميليتاو - كارفاخال مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي فينيسيوس - بنزيما - فاسكيز.

 

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