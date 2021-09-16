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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العسومي:عودة العراق إلى حاضنته العربية تمثل أهمية إستراتيجية لمنظومة العمل العربي المشترك

صدى البلد

استقبل اليوم عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد من البرلمان العربي ضم أعضاء مكتب البرلمان العربي،  محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له، في القاهرة، حيث شهد اللقاء مباحثات موسعة بين الجانبين حول تطورات الأوضاع في جمهورية العراق، وسبل تعزيز التعاون بين البرلمان العربي ومجلس النواب العراقي، والمستجدات والتطورات في المنطقة العربية.

 

في هذا السياق، أكد رئيس البرلمان العربي على دعم البرلمان العربي التام لأمن واستقرار العراق ووحدته الداخلية، مشدداً على أن العراق يمثل دولة محورية ورئيسية في المنطقة العربية وفي المنظومة الإقليمية ككل، وأن عودته إلى الحاضنة العربية، تُمثل أهمية استراتيجية كبيرة لمنظومة العمل العربي المشترك، وإضافة نوعية لصون الأمن القومي العربي.

 

وفي السياق ذاته، أكد "العسومي" على المواقف الثابتة للبرلمان العربي بشأن دعم سيادة الدولة العراقية على كامل أراضيها، والرفض التام لأية تدخلات إقليمية أو خارجية في شئونها الداخلية تحت أية دعاوي، مثمناً الجهود الكبيرة التي تقوم بها جمهورية العراق في الحرب على الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الدولة العراقية.

 

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تطلعه لأن تحقق الانتخابات القادمة في شهر أكتوبر 2021 تطلعات الشعب العراقي بكافة مكوناته، في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة، مؤكداً استعداد البرلمان العربي للمشاركة في ملاحظة هذه الانتخابات، حرصاً على المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام.

 

ومن جانبه، أعرب محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، عن تقديره الكبير للدور الذي يقوم به البرلمان العربي في دعم العراق على كافة المستويات، مؤكداً أن البرلمان العربي يقوم في ظل رئاسته الحالية بجهود مقدرة وغير مسبوقة في دعم كافة القضايا العربية، وليس العراق فقط. وأكد  حرصه على تعزيز أدوات التواصل والتنسيق المستمر مع البرلمان العربي في كافة القضايا التي تهم الشعوب العربية. وشدد على أن العراق لديه إصرار على المضي قدما في تحركه النشط على الساحة العربية على كافة المستويات.

 

واتفق الجانبان خلال المباحثات على عقد إحدى الجلسات القادمة للبرلمان العربي في العاصمة العراقية بغداد في مقر مجلس النواب العراقي، كرسالة مهمة للتأكيد على الدعم العربي للعراق وبحث آليات مساندته على كافة المستويات.

 

واقترح رئيس البرلمان العربي تنظيم عدد من الفعاليات العربية الاقتصادية على هامش هذه الجلسة، لدعم جذب الاستثمارات العربية والدولية إلى العراق.

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