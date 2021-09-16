تقرير.. منتجات مصرية 100% تنافس المستورد في معرض أهلا مدارس

قال محمد السيد يحيى أحد المصنعين للمستلزمات المدرسية المشاركين في معرض أهلا مدارس إن كل منتجات المصنع المعروضة في معرض أهلا مدارس هي صناعة مصرية 100% ذات جودة عالية تنافس المستورد فضلا عن تخفيضات الأسعار غير المسبوقة خلال معرض أهلا مدارس.

معرض أهلا مدارس 2021

وأضاف محمد السيد أن المصنع ينتج أكثر من 300 منتج مصري 100% أشهرها الكراس والكشكول والكشكول السلك، بالإضافة إلى حافظة الأوراق والحقائب وغيرها من المستلزمات المدرسية ذات جودة تنافسية.

وتابع، أن جميع منتجاتنا المعروضة في معرض أهلا مدارس هي سعر المصنع مباشرة إلى المستهلك بنسب خفض تتراوح بين 25% إلى 40%، موضحا أن سعر الكراسة يصل إلى جنيه واحد فقط والكشكول يصل إلى 2 جنيه وعرض 3 كشاكيل سلك فاخرة ب 20 جنيها داخل معروضات أهلا مدارس بنسب خفض 30% عن الأسواق.