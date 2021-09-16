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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إلى أين سيذهب الأهلي فى المونديال

السعودية تنتظر الإشارة.. ريو دي جانيرو تطلب استضافة كأس العالم للأندية

الاهلي ثالث كأس العالم
الاهلي ثالث كأس العالم للاندية

أبدت مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية رغبتها في استضافة مباريات كأس العالم للأندية 2021، بعد اعتذار اليابان عن عدم تمكنها من إقامتها على أرضها نظرا للظروف المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

وقال بيدرو باولو سكرتير التمويل والتخطيط لبلدية ريو دي جانيرو في تصريحاته لوكالة الأنباء الإسبانية: " نبدأ في المفاوضات من أجل إقامة نهائيات كأس العالم للأندية في مدينة ريو دي جانيرو، عقب اعتذار طوكيو".

وأوضح أن المفاوضات الجارية حاليا تتضمن مكتب عمدة المدينة، فيفا، الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وفلامنجو النادي الأكثر شهر في البرازيل الذي يدير استاد ماراكانا: "نحن نتحدث مع كل مسئول لكي تتمكن المدينة من استخدام استاد كأس العالم".

وكشف ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة السعودي، في وقت سابق أنهم تواصلوا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل استضافة بطولة كأس العالم للأندية، وأوضح موقف فيفا قائلًا :"أخبرنا فيفا قبل 3 شهور برغبتنا في استضافة كأس العالم للأندية حال اعتذار اليابان".

وواصل :"تم الرد بوجود دولة مجدولة للاستضافة كدولة بديلة، وأخبرنا الفيفا في حال اعتذرت الدولة البديلة فالمملكة جاهزة لاستضافة منافسات البطولة".

وتأهل الأهلي بطل إفريقيا للمشاركة في كأس العالم للأندية، بجوار نادي تشيلسي الإنجليزي كبطل أوروبا، بجانب أوكلاند سيتي المرشح من جانب اتحاد أوقيانوسيا، ومن المنتظر تحديد أبطال القارات الأخرى الفترة المقبلة، لينضموا إلى بطل الدوري المحلي في البلد المستضيف.

مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية كأس العالم للأندية 2021 اليابان فيروس كورونا فلامنجو استاد ماراكانا الأهلي بطل أفريقيا

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