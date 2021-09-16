عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بكفر الشيخ

إسعاف
إسعاف

أنقذت العناية الإلهية 3 أشخاص بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، من الموت المحقق، إثر تعرضهم لانقلاب سيارة ملاكي كانت تقلهم بترعة قرية الشباسية التابعة لمركز دسوق.

وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بدسوق.

مستقبل وطن بـ كفر الشيخ يواصل استقبال المواطنين للقاء نواب الحزب.. صور

سيارة متنقلة تجوب كفر الشيخ لتطعيم المواطنين بـ لقاح كورونا.. صور

على الفور، هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى دسوق العام لإجراء الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم.
 

وتبين أن المصابين هم ي.ف 19 سنة، وم.أ 22 سنة، وهـ.أ 19 سنة، وجميعهم مصابون بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحالتهم الصحية مستقرة.

محافظة كفر الشيخ حادث شرطة انقلاب سيارة غرفة عمليات الفحوصات الطبية حادث انقلاب سيارة

موضوعات متعلقة

مستقبل وطن بـ كفر الشيخ يواصل استقبال المواطنين للقاء نواب الحزب.. صور

سيارة متنقلة تجوب كفر الشيخ لتطعيم المواطنين بـ لقاح كورونا.. صور

وفد من مؤسسة "مصر الخير" يزور جامعة كفرالشيخ

خطة لإحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض في كفر الشيخ بتكلفة 3 ملايين جنيه

إغلاق وتشميع 13 محلاً مخالفاً ومركزا للدروس الخصوصية في كفر الشيخ

مؤتمر علمي بنقابة أطباء كفر الشيخ يكشف فوائد الرضاعة الطبيعية| شاهد

فريقان من دسوق في نهائي دوري مستقبل وطن الخماسي بكفر الشيخ

فريق دعم التحول الرقمي يزور جامعة كفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

الاضطهاد.. الفارس سامح الدهان يكشف أسباب تمثيله لـ بريطانيا بدلا من مصر

وائل جمعة: لسنا مسئولين عن موقف مصطفى محمد.. ومباراتنا الودية أمام ليبيريا

في مشاركة مصرية أولى بـ دوري المؤتمر الأوروبي.. وردة يخسر مع أنورثوسيس بثنائية

مصطفى محمد: فشل انتقالي لفرنسا جعلني أكثر تركيزاً .. وسأعود أقوى

سفير مصر بجوبا يبحث سبل التعاون النيابي مع رئيسة المجلس التشريعي بجنوب السودان|صور

معلول: اختيار كيروش لمنتخب مصر رائع.. وعودة النقاز للزمالك ليست فنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

مفاجأة سارة من اتحاد كرة القدم للجماهير بشأن حضور مباراة ليبيا

تامر أمين يعلن خبرًا محزنًا لجماهير المنتخب الوطني بشأن مشاركة محمد صلاح

قالت لها على الحاجة دي| صديقة فتاة سيتي ستارز تكشف مفاجأة عن انتحارها

إصابة أكرم توفيق في ودية الأهلي والمقاولون

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

سموحة يتعاقد مع ثنائي الزمالك في صفقة انتقال حر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد زفاف بفيلم تحول لحقيقة ..صدفة غريبة في زواج فؤاد المهندس وشويكار

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

فيديو

فيديوجراف.. دفن أسرته ..مفاجأة صادمة بعد مداهمة وكر سفاح قنا

فيديوجراف.. قفزت من الدور السادس .. تفاصيل واقعة فتاة سيتي ستارز

شارع الألوان.. نور ترسم ملامح جديدة لـ حي عين شمس |شاهد

حسم الأمر.. أول رد من تامر حسني على خبر زواجه سرا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

عمر عاقيل يكتب: مغالطات إدارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ