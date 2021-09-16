إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بكفر الشيخ

أنقذت العناية الإلهية 3 أشخاص بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، من الموت المحقق، إثر تعرضهم لانقلاب سيارة ملاكي كانت تقلهم بترعة قرية الشباسية التابعة لمركز دسوق.

وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بدسوق.

على الفور، هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى دسوق العام لإجراء الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم.



وتبين أن المصابين هم ي.ف 19 سنة، وم.أ 22 سنة، وهـ.أ 19 سنة، وجميعهم مصابون بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحالتهم الصحية مستقرة.